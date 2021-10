Wo der Kakao herkommt

Jordan Strafer, Puppentränen lügen nicht: Jordan Strafers Videostill »PEP« (2019) aus der Ausstellung »Illiberal Arts«

Das Haus der Kulturen der Welt (HKW) ist Berlins feinste Adresse für postmoderne Ironie. Das bewies es im letzten Jahr, als es Rekonstruktionen von Aby Warburgs Bilderatlas als »Das Original« präsentierte. Das Feuilleton war begeistert. Nun übertrifft sich das Haus selbst und zeigt gleichzeitig eine Ausstellung über die Flucht in den Kapitalismus und eine zweite über dessen »Desintegration«. Wer gerade auf der Flucht ist, könnte sich fragen: Wohin jetzt? Aber schön der Reihe nach.

Das »Archiv der Flucht« wird kuratiert von Manuela Bojadzijev und Carolin Emcke. Emcke hat im Juni auf dem Parteitag der Grünen den Kassandraruf ausgestoßen, bald werde nicht vor den Juden und den Kosmopoliten, nicht vor »Feministinnen oder Virologinnen«, sondern vor »Klimaforscherinnen« gewarnt. Davon, dass seither die Kinder einander auf dem Schulhof »Du Klimaforscherin!« an den Kopf werfen, hat man zwar nichts gehört. Doch ist die aktuelle Ausstellung Emckes eine Art klimatischer Fluchtforschung, und es scheint, dass auf diesem Gebiet das Eis weit langsamer schmilzt als an den Polen.

Die 42 Flüchtlinge, die in bis zu fünfeinhalb Stunden langen Gesprächen Auskunft über ihr Leben geben, stammen aus Ländern wie Afghanistan, Syrien oder der Sowjetunion, eine aus Schlesien, eine aus der DDR. Aus Franco-Spanien, aus dem Griechenland der Obristen, geschweige denn aus West- nach Ostdeutschland ist hier niemand geflohen, selbst die Folterstaaten Südamerikas schicken nur einen Chilenen ins Rennen. Da wir es durchweg mit einer Flucht in die BRD zu tun haben und der Bundespräsident seinen Schirm über die Veranstaltung hält, liegt der Verdacht nahe, wir könnten es mit Propaganda zu tun haben. Es wäre aber die langsamste Propaganda aller Zeiten.

Wer den Fehler begeht, die Gespräche nicht im Netz, sondern vor Ort abzuhören, wird – gibt er einem jeden eine Viertelstunde – zum Beispiel nacheinander einem Ukrainer begegnen, der noch heute dem Borschtsch der Heimat nachtrauert, einer Syrerin, deren ehemalige Mitschülerinnen nun die Facebook-Seite »Die besten Freundinnen des Lebens« aufgemacht haben, einer Ungarin, die gern mit Drogenabhängigen in Kopenhagen gearbeitet hätte, aber in Kassel hängenblieb, oder einem Mann aus Benin, der bei einer Schießerei nur knapp mit dem Leben davonkam.

Wird auch davon die Rede sein, welche unzumutbaren Zustände in deutschen Flüchtlingsunterkünften herrschen oder wie Asylanten in ihren Jobs traktiert werden? Vielleicht erfährt es, wer geduldig genug ist, alle weit über 100 Stunden Material zu sichten. Wer die Zeit nicht findet, geht einfach eine Tür weiter und schaut sich in der Ausstellung »Illiberal Arts« das Video von Melanie Gilligan an. Gilligan unterhält sich mit Arbeiterinnen und Arbeitern in Berlin darüber, wie die Maloche die Gesundheit ruiniert. Viele ihrer Gesprächspartnerinnen und -partner könnten Flüchtlinge sein.

Gilligans Vorbild sind die erfrischenden Interviewfilme Pier Paolo Pasolinis aus den 1960ern. Das wirkt ein wenig altmodisch in einer Kunstwelt, die beispielsweise die dem unbelehrten Auge klassisch erscheinenden Collagen von Kandis Williams »zwischen Diskursen wie Psychoanalyse, Critical Race Theory, Semiotik und Sozialpsychologie« ansiedelt. – So der Ausstellungsführer von »Illiberal Arts«, der uns neue und etwas ältere »Artes liberales« aufblättert. Dass sich noch jemand für Semiotik interessiert, ist zu loben, ansonsten hat sich die früher im HKW allgegenwärtige Theorie nicht nur bei Williams perfekt getarnt. Nach Willen der Ausstellungsmacher Kerstin Stakemeier und Anselm Franke soll die so oft ausgebeutete und missachtete »Lebensarbeit« im Vordergrund stehen. Die beiden berufen sich mit diesem Begriff auf die sozialistische Aktivistin Lu Märten, meiden aber sogar das Wort »Sozialismus«. Der Bundespräsident hätte nichts einwenden können.

Den Besuch lohnt die Schau wegen der Fülle unterschiedlicher Materialien und Methoden: Fliesen, bemaltes Glas, Filzstifte, trashige Assemblagen, Textildruck, Installationen aller Art. Ein »Horrorpuppentheater« fantasiert von Gewalt gegen Frauen; Anlässe gibt es immer, Genaues ist nicht bekannt. Wer politische Anregung sucht, wird jenseits von Gilligans Arbeit kaum fündig werden. Nicht nur eine »Soap« über linke Diskussionen in Brasilien bleibt diffus im Lebensweltlichen. Immerhin, Henrike Naumann erinnert mit einer Inszenierung an »revolutionäre Bewegungen« in Chemnitz und Umgebung, darunter die Freie Republik Schwarzenberg, über die Volker Braun mit soviel Spott geschrieben hat. Ihre Geschichte endet mit dem Rechtsterrorismus der Gruppen »NSU« und »Revolution Chemnitz«. Linke Revolution, rechte Revolution – beide illiberal.

Unterm Strich: Der Kapitalismus ist nicht zu sehr, sondern zu wenig liberal. Das Kuratorenduo wendet sich gegen den »Illiberalismus im Kern der modernen Liberalität«. Die Freiheit der einen ist die Unfreiheit der anderen, keine taufrische Erkenntnis, die deshalb weder hergeleitet noch weitergedacht wird. Indem sie sich statt den Gründen lieber den Erscheinungen zuwendet, schließt die Schau im Saal an ihre Partnerin im Foyer an: Leben hier, Leben da.

Wer nach soviel unverbindlicher Lebenskunde am Kanzleramt vorbei zum Hauptbahnhof wandelt und dort auf das gigantische Transparent stößt: »Du weißt, wo der Kakao hinkommt. Wir auch, wo er herkommt. Ritter Sport ist zu 100 Prozent aus zertifiziert nachhaltigem Kakaobezug«, könnte sich bei dem Gedanken ertappen, dass selbst dieses dreiste Lügen mit der Wahrheit konziser ist als alles im HKW Gezeigte. Aber das wäre nicht gerecht. Vielleicht wäre es aber die Feststellung, dass sogar das Private einmal politischer war.