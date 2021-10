Lass mal weg

Sölden. Doppelolympiasieger Markus Wasmeier zeigt kein Verständnis für den traditionellen Saisonstart der alpinen Skirennläufer im Oktober in Sölden. »Es ist ein Riesenaufwand, darauf hinzuarbeiten. Ich hätte kein Problem damit, wenn Sölden nicht mehr stattfinden würde«, sagte der 58jährige bei Sport 1. Der Saisonstart findet in der kommenden Woche am 23. und 24. Oktober statt. Nach dem Auftakt dauert es drei Wochen, bis der Weltcup im österreichischen Lech weitergeht. (sid/jW)