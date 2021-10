Freiburg. Trainer Christian Streich vom Fußballbundesligisten SC Freiburg hat die Übernahme des englischen Klubs Newcastle United durch ein Konsortium mit saudischer Beteiligung scharf kritisiert. Man wisse, dass in dem Konsortium Leute dabei seien, »die in schwere Menschenrechtsverletzungen verstrickt« seien: »Da muss ich sagen, wenn die Leute damit ein Problem haben, dann kann ich mich zu diesen Leuten dazuzählen«, so Streich am Donnerstag. Die englische Premier League hatte der Übernahme zugestimmt, da der Klub aus ihrer Sicht damit nicht unter der Kontrolle Saudi-Arabiens steht. Der öffentliche Investmentfonds des Landes hält 80 Prozent am Konsortium und ist nun Mehrheitseigner des Vereins. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman ist der einflussreichste Mann des Fonds. Auch Streich bekommt derweil einen neuen Chef: Am Mittwoch abend wurde der langjährige Gymnasialdirektor Eberhard Fugmann zum neuen Präsident des SCF gewählt. (dpa/jW)