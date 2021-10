Auf der Flucht

Nairobi. Nach dem gewaltsamen Tod von Langstreckenläuferin Agnes Jebet Tirop fahndet die Polizei in Kenia nach deren Ehemann Emmanuel Rotich. Er wird verdächtig, seine Frau erstochen zu haben. Tirop wurde am Mittwoch mit mehreren Stichwunden tot im Schlafzimmer ihres Hauses in Iten im Westen Kenias aufgefunden. In der Höhenlage trainieren zahlreiche Athletinnen und Athleten des Landes. Tirop wurde 25 Jahre alt. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war sie vierte geworden und stellte erst vor einem Monat in Herzogenaurach einen Straßenweltrekord auf, als sie über zehn Kilometer die alte Bestmarke um 28 Sekunden auf 30:01 Minuten verbesserte. (sid/jW)