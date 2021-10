Gern aus Holz

Das Verborgene Museum in Berlin hat auf seiner Suche nach in Vergessenheit geratenen Künstlerinnen erneut eine Wiederentdeckung gemacht. Das Ergebnis ist mit der Ausstellung »Louise Stomps. Natur Gestalten – Skulpturen 1928–1988« von diesem Freitag an bis zum 17. Januar in der Berlinischen Galerie zu sehen. Rund 90 Skulpturen und zahlreiche Zeichnungen geben einen Einblick in das Lebenswerk von Stomps (1900–1988). Dabei steht neben einigen Bronzeskulpturen die Vorliebe der Künstlerin für ihre Arbeit mit Holz im Mittelpunkt. Der überwiegende Teil der Werke stammt nach Angaben vom Donnerstag aus international verstreutem privaten Besitz. Nur wenige Museen in Deutschland verfügen über Arbeiten von Stomps, die Berlinische Galerie hat jüngst eine Schenkung der Familie erhalten. (dpa/jW)