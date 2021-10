Weiter im Containerstau

imago images/ZUMA Press Felixstowe: In Britanniens größtem Containerhafen herrscht akuter Platzmangel

Bekanntlich ist Großbritannien ein Inselstaat. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass 90 Prozent aller britischen Importe den Staat über den Seeweg erreichen. Diese werden von einer Reihe dafür spezialisierter Häfen abgewickelt, zum Beispiel über den südenglischen Hafen Felixstowe. Dieser Hafen ist für 40 Prozent des britischen Containerhandels verantwortlich. Und ausgerechnet hier stockt und staut es sich gerade.

Das äußert sich auf vielschichtige Weise. So sind die Lagerkapazitäten völlig ausgeschöpft, auch deshalb, weil Container aufgrund des in Großbritannien herrschenden Mangels an Lkw-Fahrern viele Tage länger als üblich im Hafen verweilen. Gleichzeitig können Schiffe nicht entladen werden. Laut Informationen der Tageszeitung Guardian stecken deshalb Textilien im Wert von 1,5 Milliarden Pfund Sterling (etwa 1,75 Milliarden Euro) auf See fest. Sie sind für den Weihnachtshandel bestimmt. Es ist unklar, ob sie rechtzeitig ankommen werden. Ähnliches gilt für Spielzeug und andere Konsumgüter.

Die global operierenden Reedereien wie Mærsk oder MSC versuchen hektisch gegenzusteuern. Laut Financial Times (FT) vom Mittwoch fährt MSC schon seit September keine britischen Häfen mit den größten Schiffen des Weltkonzerns mehr an. Statt dessen werden nun zunehmend kontinentaleuropäische Häfen mit britischen Gütern angesteuert. Dort wird, so FT, versucht, die Waren auf kleinere Frachtschiffe umzuladen. Diese sollen dann weniger große britische Häfen ansteuern. Diese Umsteuerungsversuche führen inzwischen dazu, dass sich der Stau am Hafen Felixstowe auf andere Häfen wie London Gateway oder Southampton ausweitet.

Das Desaster bei den Häfen ist Teil eines sich ausweitenden globalen Lieferkettenproblems. So reagierten US-Hafenbetreiber inzwischen auf dortige Warenstaus mit einer Verlängerung der Arbeitszeiten. Die Konzerne Walmart, Fedex und UPS in den USA haben inzwischen die Siebentagewoche eingeführt, um den Transport von Gütern in die Supermärkte zu bewerkstelligen. Auch in Großbritannien wurden schon im Sommer die gesetzlich zulässigen Höchstarbeitszeiten für Lkw-Fahrer gegen den Protest der Gewerkschaften ausgeweitet.

Die British Port Association (BPA) – der Unternehmerverband britischer Hafenbetreiber – warnt bereits seit Dezember 2020 vor wachsenden Lieferkettenproblemen. Schon damals habe es ein rapides Anwachsen der Containerbewegungen weltweit gegeben, so die BPA, die in einem aktuellen Papier eine Analyse dieser Krise aus britischer Sicht liefert.

Einerseits herrsche im globalen Frachtverkehr eine nie dagewesene Volatilität, also Instabilität. Es gebe »unvorhersehbare und sich ändernde Nachfragemuster«. Der Onlinehandel sei innerhalb kurzer Zeit dramatisch angewachsen. Dies habe die ohnehin wachsende Nachfrage nach Schiffscontainern im asiatischen Raum noch einmal erhöht, da viele Konsumgüter von dort verschifft werden.

Andererseits habe es in Großbritannien eine Ungleichzeitigkeit von Nachfrage und Angebot gegeben. Mit dem Ende der Coronalockdowns in der chinesischen Wirtschaft sei ein Zustrom von Containern aus China auf stark gefallene Nachfrage in Europa gestoßen. Deshalb hätten sich die Lagerflächen in den Häfen schnell aufgefüllt, seien aber kaum geräumt worden. Dies trage zusätzlich zu der Containerknappheit in Asien bei. Dort würden leere Container fehlen, während in der EU und Großbritannien volle herumstünden.

All dies treffe auf den Vorweihnachtshandel, immer eine geschäftige Zeit im globalen Frachtverkehr. Viele britischen Importeure hätten früher als sonst bestellt, um Knappheiten vorzubeugen. Diese »zu früh« bestellten Waren treffen nun auf die noch nicht abgearbeiteten Container auf den Lagerflächen der britischen Häfen. Um all dies abzuarbeiten, bräuchte es vor allem mehr Lkw-Fahrer. Laut neuesten Zahlen der britischen Statistikbehörde ONS ist im Verlauf des vergangenen Jahres die Zahl der zur Verfügung stehenden Fahrer um 29.000 zurückgegangen. Die Ursache für 36 Prozent dieses Rückgangs liegt in der Rückkehr kontinentaleuropäischer Fahrer in ihre Heimatländer aufgrund des »Brexit« und der Covid-19-Krise.

Für die britischen Gewerkschaften bietet diese Lage auch Chancen. So konnte die Großgewerkschaft Unite in den vergangenen Tagen einige Erfolge vermelden. Unter anderem konnte beim Getränkelieferanten GXO eine 23prozentige Gehaltserhöhung für 350 Lkw-Fahrer ausgehandelt werden. Lkw-Fahrer eines DHL-Depots in Dartford kriegen nach einer Streikdrohung 6,2 Prozent mehr Lohn. Und bei einem Distributionscenter von Heinz in der Nähe der Stadt Wigan konnte die Gewerkschaft ihre Anerkennung im Betrieb sowie Gehaltssteigerungen für dort arbeitende Fahrer in Höhe von 25 Prozent bis 36 Prozent durchsetzen.