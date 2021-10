Aufschwung bleibt aus

photosteinmaurer.com/imago images Pandemie belastet Lieferketten: Ein großer Teil der globalen Konsumgüterproduktion kommt aus Fernost

Führende BRD-Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich nach unten korrigiert. Die Forscher rechnen mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland um nur noch 2,4 Prozent, wie sie am Donnerstag mitteilten. Im Frühjahr hatten die Institute noch spekuliert, dass nach dem Einbruch der Wirtschaft 2020 wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie das BIP in diesem Jahr um 3,7 Prozent zulegen werde.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland sei nach wie vor von der Pandemie gekennzeichnet, hieß es. Eine vollständige Normalisierung »kontaktintensiver Aktivitäten« sei kurzfristig nicht zu erwarten. Es sei davon auszugehen, dass im Winter die Aktivität im Dienstleistungsbereich auch bei geringem Infektionsgeschehen unter dem sonst üblichen Niveau bleiben werde. Außerdem behinderten Lieferengpässe die Industrie.

Optimistisch geben sich die Institute für 2022: Im Verlauf des kommenden Jahres dürfte die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen. Laut Prognose steigt dann das BIP um 4,8 Prozent. Im Frühjahr hatten Forscher mit einem Plus von 3,9 Prozent für das nächste Jahr gerechnet.

Die Institute gehen außerdem von einem weiteren Anstieg der Verbraucherpreise aus: Um drei Prozent im laufenden Jahr und um 2,5 Prozent im Jahr 2022. Gestiegene Energiekosten hatten die Inflation in Deutschland zuletzt weiter angeheizt. Im September erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Weiter hieß es in der Prognose, das Defizit der öffentlichen Haushalte dürfte von 4,9 Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr auf 2,1 Prozent im kommenden Jahr zurückgehen.

Die Gemeinschaftsdiagnose der Institute wird zweimal im Jahr erstellt, im Frühjahr sowie im Herbst. Beteiligt sind das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Berlin), das Ifo-Institut (München), das Institut für Weltwirtschaft (Kiel) sowie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (Halle) und das RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (Essen). (dpa/jW)