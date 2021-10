Durch die Wüste

Frankfurt am Main. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar will DFB-Direktor Oliver Bierhoff die Frage nach der Unterkunft so schnell wie möglich klären. »Wir fliegen in diesem Jahr noch mal nach Katar, um uns die Unterkunft anzuschauen«, sagte Bierhoff nach dem 4:0 gegen Nordmazedonien in Skopje dem Sender Sport 1. (sid/jW)