Boston. Chris Nikic hat einen weiteren Meilenstein für Menschen mit Downsyndrom gesetzt. Nach einem Ironman beendete er nun in Boston auch seinen ersten Marathon. Nach 6:01:22 Stunden erreichte der US-Amerikaner auf Platz 15.116 das Ziel – doch viel wichtiger war die Botschaft dahinter. Einmal mehr zeigte Nikic, was Menschen mit Downsyndrom leisten können. Er wurde mit der Chromosomenstörung Trisomie 21 und einem Loch im Herzen geboren. Erst im Alter von vier Jahren lernte er nach unzähligen Operationen das Laufen. Im Sport fand er seine Erfüllung. Im November 2020 beendete Nikic in Florida als erster Mensch mit Downsyndrom einen Ironman. »Jeden Tag ein Prozent besser werden«, lautet sein Motto. Und dafür muss er härter trainieren als alle anderen, schließlich wachsen seine Muskeln durch das Downsyndrom langsamer. (sid/jW)