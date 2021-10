Auf ein Neues

Derek Cain/Icon Sportswire Philipp Grubauer im Trikot der Seattle Kraken während eines Vorbereitungsspiels auf die beginnende Saison

Nach der verkürzten Coronasaison kehrt die nordamerikanische Eishockeyprofiliga NHL zu ihrem alten Modus zurück. Jeder Klub absolviert wieder 82 Spiele in der regulären Saison, die am Mittwoch beginnt und am 29. April enden wird. Die Eröffnungsspiele bestreiten der Titelverteidiger Tampa Bay Lightning gegen die Pittsburgh Penguins (um 1.30 Uhr MESZ) sowie die Neulinge Seattle Kraken, die bei den Las Vegas Golden Knights zu Gast sind (4.00 Uhr MESZ).

Zudem wird die coronabedingt für die vergangene Saison vorgenommene Neueinteilung der Divisionen – darunter eine reine kanadische – wieder auf das altbekannte System vor der Pandemie zurückgestellt: Pacific, Central, Atlantic und Metropolitan Division. Als das nun insgesamt 32. Team der Liga neu dabei – d. h. ein sogenanntes Expansion Team – sind die Seattle Kraken, bei denen auch der DEB-Nationaltorhüter Philipp Grubauer spielt. Die Kraken laufen in der Pacific Division auf, dafür wechseln die Arizona Coyotes von dort in die Central Division.

Grubauer kam von den Colorado Avalanche nach Seattle. Er wurde in der vergangenen Saison zum drittbesten Torhüter der NHL gewählt. Er zeigt sich mit seiner neuen Mannschaft ambitioniert: »Es heißt nicht, dabei sein ist alles«, sagt er, »sondern wir sind da, um den Cup nach Seattle zu holen.« Dafür müsse aus den Spielern, die der neue Klub beim sogenannten Expansion Draft aus den Kadern der 30 Ligakonkurrenten (außer Las Vegas) auswählen konnte oder – wie in Grubauers Fall – auf dem freien Markt verpflichtet hat, zunächst einmal ein Team werden.

Es war ausgerechnet Seattles erster Gegner, die Las Vegas Golden Knights, dem in seiner damaligen Debütsaison 2017/18 das Kunststück gelang, in das Stanley-Cup-Finale einzuziehen. Das ging mit 1:4 Spielen gegen die Washington Capitals zwar verloren, aber seitdem gehört Las Vegas stets zum erweiterten Favoritenkreis. Davon ist Seattle wohl noch weit entfernt. In Seattle beginnt alles bei Null. Aber gerade das reizt auch Grubauer. »Du bist Teil einer Mannschaft, die Geschichte schreibt«, sagt er, »du gehörst zur ersten Mannschaft, die jemals für Seattle spielen wird. Das ist unglaublich.«

Geschichte schreiben würde liebend gern auch Leon Draisaitl mit seinem Team, den Edmonton Oilers, die Anfang der 80er Jahre in die NHL kamen und diese bald schon mit ihrem Überspieler Wayne Gretzky prägten. »Ich glaube, dass unsere Zeit jetzt gekommen ist, dass wir jetzt auch die Mannschaft dazu haben«, sagte Draisaitl vor dem Start der neuen Saison, die für ihn mit einem Jubiläum beginnt. In der Nacht zu Donnerstag (4.00 Uhr, MESZ) gegen die Vancouver Canucks wird Draisaitl zum 500. Mal in der NHL auf dem Eis stehen.

Allerdings haben die Oilers seit 2017 keine einzige Play-off-Runde mehr gewonnen. Auf ihren insgesamt sechsten Stanley-Cup-Triumph warten sie seit nunmehr schon 31 Jahren. In der kommenden Saison finden auch wieder die traditionellen Freiluftspiele statt – drei sind es in dieser Spielzeit: Das Winter Classic Minnesota gegen St. Louis am Neujahrstag im Baseballstadion in Minneapolis, gefolgt von der Stadium Series zwischen Nashville und Tampa (26. Februar) in der Footballarena und zum Abschluss das Heritage Classic Toronto gegen Buffalo (13. März) im Fußballstadion in Hamilton.

Auch der Play-off-Modus ist wieder derselbe wie in den Vorcoronazeiten. Die jeweils besten acht Teams der Eastern und Western Conference qualifizieren sich für die Play-offs, die am 4. Mai beginnen. Vom Achtelfinale bis zum Stanley-Cup-Finale wird nach dem Modus »Best of seven« (vier Siege sind notwendig) gespielt. Bei Unentschieden nach 60 Minuten wird so lange in 20-Minuten-Abschnitten weitergespielt, bis ein Tor fällt (»Sudden death«). Dabei wird anders als in der regulären Saison mit fünf gegen fünf, statt vier gegen vier gespielt.