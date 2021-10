Harte Zeiten für Linke

imago images/CTK Photo »Verengung des politischen Spektrums«: Vojtech Filip gibt am Freitag in Ceske Budejovice seine Stimme ab

Die Bürgerlichen basteln bereits die neue Koalition, bei den Linken rollen die Köpfe: Nach den Parlamentswahlen in Tschechien am Freitag und Sonnabend könnte nun alles ganz schnell gehen – wäre da nicht noch Staatspräsident Milos Zeman. Die Tageszeitung Lidove noviny berichtete unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, es gebe schon eine Einigung der rechten Parteien: Im neuen Kabinett würden neun Vertreter des konservativ-liberalen Wahlbündnisses Spolu und sechs des Bündnisses aus Piratenpartei und Bürgermeisterpartei (Pirstan) sitzen.

Der Spolu-Spitzenkandidat Petr Fiala, der Vorsitzende der rechtsliberalen ODS, wäre für die Regierungsbildung verantwortlich – vorausgesetzt, er bekäme dazu den Auftrag von Zeman. Der ist jedoch seit Sonntag im Krankenhaus, wird abgeschirmt. Seine Sympathien gehören allerdings dem alten Premier Andrej Babis.

Das oppositionelle Bündnis Spolu, bestehend aus ODS, christdemokratischer KDU-CSL und der neoliberalen TOP 09, hat nach der vollständigen Auszählung der Stimmen mit 27,8 Prozent die Wahlen gewonnen. Die rechte Partei ANO von Babis kam auf 27,1 Prozent, wird im Parlament allerdings 72 Sitze haben, also einen mehr als Spolu. »Piraten« und »Bürgermeister« kommen mit 15,6 Prozent der Stimmen auf 37 Sitze. Eine Koalition mit Spolu hätte also mit 108 der 200 Sitze eine satte Mehrheit im Parlament. Die rassistische Partei SPD von Tomio Okamura erhielt 9,6 Prozent und wird mit 20 Mandaten vertreten sein.

Für die linken Parteien war die Wahl ein Fiasko: Die Sozialdemokraten (CSSD), Koalitionspartner von Babis, und die Kommunisten (KSCM), die die Minderheitsregierung duldeten, scheiterten an der Fünfprozenthürde. Erstmals seit der kapitalistischen Restauration werden sie nicht im Parlament vertreten sein. Noch am Samstag abend gaben KP-Chef Vojtech Filip und die gesamte Führung ihren Rücktritt bekannt. Auch Jan Hamacek, Vorsitzender der Sozialdemokraten, zog diese Konsequenz.

In einem Interview mit der parteinahen Tageszeitung Halo noviny sprach Filip am Montag von »einer großen Enttäuschung für mich und einem Debakel für die KSCM«. Er brachte das Abschneiden zum einen mit dem »allgemeinen Niedergang der Linken in Europa« in Zusammenhang, verwies auch auf die Ergebnisse der Partei Die Linke in der BRD. Zum anderen habe die Partei die Bürger nicht »von der Notwendigkeit einer starken Linkspartei« überzeugen können, das »linke Potential« habe sich auf verschiedene kleine Parteien verteilt.

Wie im Falle der Sozialdemokraten wird von Kommentatoren auch bei den Kommunisten die Zusammenarbeit mit dem Milliardär Babis als ein Grund für das schlechte Ergebnis angeführt. Filip sagte dazu, man habe das »vielleicht nicht richtig erklärt«. Ob die Entscheidung korrekt gewesen sei, werde sich mit Blick auf die jetzige »Verengung des politischen Spektrums auf Konservative und Liberale« herausstellen: Das »Prinzip der Solidarität« könne von diesen politischen Strömungen nicht erwartet werden.

Am 23. Oktober soll nun auf einem außerordentlichen Parteikongress eine neue Führung gewählt werden. In Stellung gebracht für den Vorsitz hat sich unter anderem auch die EU-Abgeordnete Katerina Konecna. In einem Gespräch mit dem Sender CNN Prima News kündigte sie an, dass die Partei »zu ihren Wurzeln einer radikalen Politik zurückkehren« müsse. Ihr Ziel ist eine Verjüngung der KP. Helfen soll dabei unter anderem die Zusammenarbeit mit linken Gruppierungen bei Kommunal- und Senatswahlen.

Aber das ist noch Zukunftsmusik. Erst einmal wird es für die linken Kräfte darum gehen, sich den gegenwärtigen Problemen zu stellen. Denn die Kosten der Pandemie wollen bewältigt werden. Die letzte ODS-geführte Regierung unter Petr Necas (2010–2013) reagierte auf die Weltwirtschaftskrise mit klassischem Sozialkahlschlag – nichts anderes ist jetzt zu erwarten. Außenpolitisch würde sich das Bündnis Spolu laut Programm verstärkt EU und NATO andienen und die Konfrontation mit Russland und China suchen. Wie auch außerhalb des Parlaments Widerstand dagegen geleistet werden kann, das wird für Linke in Tschechien nun auszuloten sein.