Neuer Kanzler verteidigt Kurz

Martin Juen/SEPA.Media/imago images Schallenberg macht da weiter, wo sein Vorgänger Kurz aufgehört hat: Erste Rede im Wiener Nationalrat am Dienstag

In Österreich ist wegen der Korruptionsvorwürfe rund um die konservative ÖVP nach Medieninformationen eine Meinungsforscherin festgenommen worden. Dies wurde der österreichischen Nachrichtenagentur APA aus Anwalts- und Regierungskreisen bestätigt. Die Demoskopin wird demnach von der Staatsanwaltschaft verdächtigt, eine zentrale Rolle bei der Erstellung von geschönten Umfragen zum Vorteil der ÖVP gespielt zu haben, die dann in Medien plaziert worden seien. Dafür sollen Steuergelder veruntreut worden sein. Grund für die Festnahme soll Verdunkelungsgefahr sein. Die Beschuldigte soll laut dem Standard kurz vor einer Hausdurchsuchung am 6. Oktober die Festplatte ihres Computers gelöscht haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte den Vorgang nicht. Die Anwältin der Verdächtigen war zunächst nicht erreichbar.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den am Sonnabend als Kanzler zurückgetretenen Sebastian Kurz und neun weitere Verdächtige wegen möglicher Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Das Team um Kurz soll dessen Aufstieg in Partei und Regierung auch durch eine Zusammenarbeit mit einem Medienhaus organisiert und dafür Steuergeld verwendet haben. Kurz und das Medienhaus bestreiten die Vorwürfe vehement.

Im Nationalrat lieferten sich die »schwarz-grüne« Koalition und die Opposition ein heftiges Wortgefecht um die Vorwürfe. Der neue Kanzler Alexander Schallenberg verteidigte seinen Vorgänger erneut und zeigte sich über einen Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel, einen Kurz-Vertrauten, befremdet. Die Sozialdemokraten verlangten von Schallenberg einen klaren Schnitt mit dem Machtapparat seines Vorgängers. Er solle sich von allen unter Korruptionsverdacht stehenden Mitarbeitern von Kurz trennen, sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Kurz bleibt nach seinem Rücktritt Parteichef und ist von der ÖVP-Fraktion einstimmig zu ihrem neuen Chef bestimmt worden. Er soll am Donnerstag als Abgeordneter vereidigt werden. Schallenberg erklärte in seiner Regierungserklärung, er werde in »enger Abstimmung« mit Kurz vorgehen – über die Ermittlungen gegen seinen Vorgänger verlor er kein Wort und kündigte auch keine Pläne an, um Korruption zu bekämpfen. (dpa/jW)