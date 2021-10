Andere Sicht

Sarah Silbiger / Reuters

Im Vorfeld des sogenannten Kolumbus-Tages haben indigene Völker in den Vereinigten Staaten am Montag (Ortszeit) ihr Erbe gefeiert. Der Bundesfeiertag wurde eingeführt, um Christoph Kolumbus’ Sichtung dessen, was später als Amerika bekannt werden sollte, im Jahr 1492 zu würdigen – heute gilt er vielen als Tag der Indigenen. Dutzende Menschen, darunter Native Americans (Bild), forderten die Regierung von Joseph Biden in Washington dazu auf, mehr gegen den Klimawandel zu tun und die Nutzung fossiler Brennstoffe zu verbieten. (jW)