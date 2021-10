Weltweiter Ausfall von Facebook und Instagram

Richard Drew/AP/dpa Da wird man sich in Teheran freuen: für kurze Zeit scheinen sie den Zugang zum Social-Media-Netzwerk Facebook exklusiv zu haben

New York. Bei einem ungewöhnlich großen Ausfall sind am Montag mehrere Dienste des Facebook-Konzerns gleichzeitig vom Netz gegangen. Neben der eigentlichen Facebook-Plattform waren auch der Chatdienst Whats App und die Foto-App Instagram für viele Nutzer nicht zu erreichen, wie Störungsmeldungen auf Websites wie Downdetector zeigten. Laut dem Dienst »Check Host« war Facebook weltweit nur noch in einem Land erreichbar: im Iran. Der Umstand sorgte auf Twitter für zahlreiche Mutmaßungen und spöttische Beiträge. Ein Facebook-Sprecher musste den Konkurrenzdienst Twitter für eine Entschuldigung nutzen und versicherte, dass das Unternehmen an der Entstörung seines Netzwerkes arbeite. Ursachen für die Probleme waren bis zum frühen Abend nicht bekannt. (dpa/jW)