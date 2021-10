Globale Machtprojektion

imago images/glasshouseimages Uncle Sam braucht Leute: Rekrutenwerbung für die US-Armee (Benton Harbor, Juli 1940)

Die globale, durch militärische Omnipräsenz gestützte Vorherrschaft der USA ist die Achse der internationalen Politik. Sie ist so »selbstverständlich«, dass sie dem flüchtigen Betrachter wie eine Naturtatsache erscheint und in den USA selbst, wie der Historiker Stephen Wertheim schreibt, wie ein erbliches »Geburtsrecht« wahrgenommen wird. Allerdings gibt es diese Vorherrschaft noch gar nicht so lange. Sie ist den USA auch nicht einfach als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges zugefallen, sondern – nach der politik- und ideologiegeschichtlichen Seite – ein Ergebnis strategischer Entscheidungen, die in den Jahren 1940 und 1941 getroffen wurden.

Wertheim hat über diese Schlüsseldebatte ein seit seinem Erscheinen im vergangenen Jahr in den USA intensiv diskutiertes, vom deutschen Feuilleton aber bislang ignoriertes Buch geschrieben, das zugleich eine kritische Ideologiegeschichte der Begriffe »Isolationismus« und »Internationalismus« ist, die einige schiefe Perspektiven korrigiert.

Ganz stark verkürzt erzählt er folgende Geschichte: 1940 war das US-Militär (abgesehen von der Marine) eine vernachlässigbare Größe. Die US Army war kleiner als die niederländische Armee. Die Flotte war im Pazifik konzentriert und besaß nicht die Stärke, um in einem militärischen Großkonflikt auch andernorts, etwa im Atlantik, im gleichen Maße ins Gewicht fallen zu können. Bis zum Sommer 1941 aber wurden, arbeitet Wertheim heraus, Weichenstellungen vorgenommen, die die US-Außenpolitik materiell und strategisch auf ein vollkommen neues Gleis setzten. Wertheim spricht mit Nachdruck von einer bewussten Entscheidung, auf die sich das außenpolitische Establishment und sein wissenschaftlicher bzw. journalistischer Anhang (die entscheidenden Leute aus diesen drei Sektoren waren alle im bzw. über den Council on Foreign Relations vernetzt) verständigten: Das Projekt war nun, »die Welt« zu »führen« – und zwar, auf diesen Punkt kommt es Wertheim an, auf der Grundlage einer permanenten und globalen militärischen Machtprojektion. Der japanische Angriff auf Pearl Harbor, das betont er nachdrücklich, war nicht der Auslöser dieser »Decision for dominance«, sondern ihr Abschluss. Am Anfang standen der »Fall of France«, also der militärische Zusammenbruch Frankreichs im Mai/Juni 1940, und die Befürchtung, das Auseinanderbrechen des britischen Weltreichs stehe bevor.

Im zweiten Teil des Buches legt Wertheim dar, wie sich die »Foreign policy elites« darauf verständigten, jene »Dominanz«-Strategie unter die ideologische Flagge des »Internationalismus« (»Internationalism«) zu stellen und ausnahmslos jede Kritik daran als »Isolationismus« zu ächten. Dieses Framing, das die Propagandisten großer und kleiner US-Kriege und ständig wachsender Rüstungsausgaben zu aufgeklärten »Internationalisten« erklärt und ihre Gegner zu selbstsüchtigen Provinzlern, ist bis heute verbindlich.

Das schmale Buch ist einerseits eine beachtliche wissenschaftliche Leistung und andererseits ein Symptom: Es wäre nicht in einem »respektablen« Fachverlag erschienen, wenn nicht die Frage im Raum stünde, ob die »Decision for dominance« von 1940/41 auch im 21. Jahrhundert noch durchzuhalten ist.