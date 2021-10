Zu schwere Schweine

Toby Melville/Reuters »Verhindere, dass der Brexit uns vernichtet«: Beschäftigte von Schweinemastbetrieben protestieren vor dem Parteitag der Tories (Manchester, 4.10.2021)

Die Kombination aus Arbeitskräftemangel und Lieferkettenproblemen bereitet britischen Nahrungsmittelproduzenten zunehmend Probleme. Ansatzweise zeigt sich das derzeit bei den Milchbauern, noch viel stärker aber bei den Schweinemastbetrieben sowie den angeschlossenen Tierschlachtungsfabriken.

Weil auf der Insel zwischen 50.000 bis 100.000 Lkw-Fahrer fehlen, können einige Milchbauern ihre Milch anscheinend nicht mehr zu Molkereien und damit in die Kühlregale der Supermärkte befördern. Das betreffe zur Zeit aber nur eine kleine Zahl landwirtschaftlicher Betriebe, heißt es am 7. Oktober vom Branchenverband Royal Association of British Dairy Farmers, der gleichzeitig die Konsumenten dazu aufruft, Panikkäufe doch bitte zu unterlassen, es gebe dafür keinen Grund.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters haben sich dennoch bereits einige englische Bauernhöfe dazu gezwungen gesehen, zwischen je 40.000 oder 80.000 Liter Milch wegzukippen. Ähnliches gab es schon im April zu Beginn der Covid-19-Pandemie. Laut Informationen der Financial Times wurden im April 2020 in Großbritannien wöchentlich fünf Millionen Liter Milch weggeschüttet, weil aufgrund des Lockdowns die Gastronomie geschlossen und der Milchmarkt deshalb eingebrochen war.

Covid-19 zeigt somit symbolisch, wie schnell eine auf dauerhaften Massenkonsum ausgerichtete Marktwirtschaft buchstäblich kippen kann, wenn Brechstangen in ihre Maschinerie geworfen werden. Mit gleich mehreren Störungen sieht sich die britische Schweinemastbranche konfrontiert. Die Kombination aus Brexit, Covid-19, geopolitischen Verwerfungen und Produktionsbedingungen in der Branche selbst verschwören sich nun gegen diese Industrie. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 verzeichnete dieser Sektor 116 Millionen Pfund Verlust, laut Angaben des Branchenverbands »National Pig Association« (NPA) ein nie dagewesener Rekord.

Schweinemast ist ein Termingeschäft. Laut einem Artikel der Tageszeitung The Guardian vom 9. Oktober wachsen für die Mast verwendete Ferkel innerhalb von fünf Monaten von acht auf 110 Kilogramm. Dann werden sie an die Schlachtfabriken übergeben. Das geschieht derzeit aber immer weniger, da einerseits die dafür nötigen Fahrer, andererseits aber ausgebildete Schlachter fehlen. Und so nehmen die Tiere täglich immer weiter an Gewicht zu. Die Käfige und Ställe sind dafür nicht ausgelegt. Auch nicht dafür, dass täglich Zehntausende neuer Ferkel gezeugt werden. Laut NPA-Angaben haben einige Zuchtbetriebe begonnen, die Zeugung neuer Ferkel zu entschleunigen. Es werde aber Monate dauern, bis sich das bemerkbar mache, so der Verband. Deshalb drohe die Notschlachtung von 100.000 Tieren, die dann nicht in die menschliche Nahrungskette überführt würden.

In einem Papier vom 9. Oktober erläutert der Branchenverband, dass viele Schlachtfabriken am Rand von Städten mit traditionell hoher Arbeitslosigkeit angesiedelt seien, aber dennoch unter Personalmangel litten. Insgesamt fehlten 15.000 Arbeiter, 10.000 davon müssten ausgebildete Fachkräfte sein. Der Mangel sei entstanden, weil durch den Brexit und die Pandemie viele osteuropäische Arbeitskräfte in ihre Heimatländer zurückgekehrt und auch dort geblieben seien. Die Ausbildung neuer Fachkräfte, deren Löhne in den letzten Wochen um bis zu 20 Prozent angestiegen seien, brauche 18 Monate. Als »Übergangslösung« fordert der Verband die Rekrutierung neuer Arbeiter aus lateinamerikanischen Ländern.

Ein nicht näher bezifferter, aber von der NPA als »groß« bezeichneter Anteil des in Großbritannien hergestellten Schweinefleischs ist für den chinesischen Markt bestimmt. Dieser Export ist seit 2020 großteils zum Erliegen gekommen. So mussten drei für den chinesischen Markt produzierende Fleischfabriken ihre Produktion aufgrund der Häufung von Covid-19-Fällen zeitweise einstellen. Inzwischen hat die britische Regierung Exportverbote nach China verhängt, die Schlachthöfe sind weiter geschlossen.