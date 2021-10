Selbsthilfegruppe Union

Fabian Bimmer / Reuters Abgehangen: Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) Konterfei wird nicht nur von den Werbeflächen entfernt, sondern verliert auch die Kanzlerkandidatur (Bad Segeberg, 27.9.2021)

Manche Wortmeldungen aus der CDU nach dem Absturz bei der Bundestagswahl vor zwei Wochen wirken wie aus einer Selbsthilfegruppe. So erklärte der niedersächsische CDU-Chef Bernd Althusmann nach der Ankündigung von Armin Laschet, sich von der Parteispitze zurückziehen zu wollen, es verdiene Respekt, »dass er den Übergangsprozess zu einem neuen Bundesvorsitzenden ein Stück weit mitgestalten will und dann loslassen wird«. Das war Ende vergangener Woche. Am Wochenende folgten Schlag auf Schlag neue Wortmeldungen aus CDU und CSU, die weniger betulich ausfielen – und der überraschende Rückzug zweier CDU-Größen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigten am Sonnabend in Saarbrücken an, auf ihre Bundestagsmandate zu verzichten. »Nach einer solchen Niederlage muss es für die CDU Konsequenzen und Erneuerung geben«, begründete Altmaier gegenüber dpa seine Entscheidung. Kramp-Karrenbauer und er hätten mit gutem Beispiel vorangehen wollen, »setzen aber niemand unter Druck«. Für die beiden Saarländer rücken Nadine Schön und Markus Uhl nach, die sonst den Wiedereinzug verpasst hätten. Schön, seit 2014 Fraktionsvize, ist auch Vorsitzende des Netzwerks Digitalisierung der CDU. Ihre Ministerposten behalten Altmaier und Kramp-Karrenbauer, die als Weggefährten der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gelten, bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung.

Exunionsfraktionchef Friedrich Merz schoss unterdessen nach Laschets Rücktrittsankündigung schon mal einen Pfeil auf den verbliebenen Hauptkonkurrenten im Unionslager ab, CSU-Chef Markus Söder, ohne ihn namentlich zu erwähnen. Mit Blick auf das Verhältnis der Schwesternparteien schrieb Merz in seinem am Sonnabend verschickten Newsletter, das Jahr 2021 habe einen »Tiefpunkt unserer Zusammenarbeit und unseres Umgangs miteinander« markiert. So wie in den Wochen vor der Wahl gehe man in einer sich »bürgerlich« nennenden Union nicht miteinander um. »Das war stillos, respektlos und streckenweise rüpelhaft«, erklärte Merz. Eine Kritik, die nicht der Komik entbehrt, da der Sauerländer auch gern mal verbal draufhaut.

Merz’ Äußerung bezog sich offensichtlich darauf, dass Söder während des Wahlkampfs immer wieder verklausuliert Kritik an der Entscheidung für Laschet als Unionskandidat geäußert hatte. Am Sonnabend sprach Söder indes Klartext. Er führte das schlechte Wahlergebnis auf den unpopulären Kanzlerkandidaten Laschet und eine schwache Wahlkampfstrategie zurück. »Es ist einfach so: Am Ende wollten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den, den CDU und CSU aufgestellt haben«, sagte er bei der Landesversammlung der Jungen Union in Deggendorf.

Wie der Rückzug von Altmeier und Kramp-Karrenbauer zeigt, ist bei der Union offenbar ebenfalls ein Generationswechsel im Gang. Dafür spricht auch ein Beitrag, in dem eine Gruppe junger CDU-Politiker um Junge-Union-Chef Tilman Kuban und den Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor in der Welt am Sonntag ihre Vorstellungen vom Neubeginn entwarf. »Nur wenn die CDU der nächsten Generation eine Chance gibt, werden wir eine Zukunft als Volkspartei haben«, heißt es da. Auch an der Bundesspitze müsse die Partei »jetzt den Mut beweisen, mit frischen Gesichtern einen Aufbruch zu wagen«. Die große Stärke der Partei liege in den mehr als 400.000 Mitgliedern, schrieben die Politiker. Diese müssten »Ausgangs- und Bezugspunkt unseres Erneuerungsprozesses sein«. Folglich forderte die Gruppe einen »Mitglieder-Reformparteitag, auf dem unsere Parteibasis den inhaltlichen Kompass festlegt und neu ausrichtet«.