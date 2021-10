Der Geschwister-Scholl-Literaturpreis geht in diesem Jahr erstmals an einen Comic­autor. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung erhält 2021 der US-Autor Joe Sacco für sein Buch »Wir gehören dem Land«, teilten die Landeshauptstadt München und der bayerische Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, die den Preis gemeinsam alljährlich vergeben, am Freitag mit. In dem Buch wird die Weltsicht der Dene, eines Volks von Ureinwohnern in Kanada, thematisiert. Unter anderem beschreibe er den Kampf der Indigenen gegen die Ausbeutung ihrer Heimat, etwa für die Gewinnung fossiler Brennstoffe. Der Geschwister-Scholl-Preis wird seit 1980 vergeben. (dpa/jW)