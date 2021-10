Chefsache Gaspreis

Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS Energiebörsen statt Langzeitverträge? »Absoluter Fehler«, sagt Wladimir Putin

Beim nächsten EU-Gipfel am 21. und 22. Oktober in Brüssel soll das Thema Gaspreise auf der Tagesordnung stehen. Der Druck auf Wirtschaft und Privatverbraucher durch rapide steigende Energiekosten ist inzwischen hoch genug – die Staats-und Regierungschefs müssen zumindest verbal reagieren. Ob es dabei auch zu einer selbstkritischen Analyse der bisherigen Energiepolitik des Staatenbundes und der sich bekämpfenden Lobbygruppen reicht, scheint jedoch zweifelhaft.

Fakt ist, dass die Preise für Erdgas rasant angestiegen sind und der Trend weiter nach oben zeigt. So vermeldete AFP unter Bezugnahme auf das Vergleichsportal Verivox am Dienstag, deutschen Haushalten stehe eine teure Heizsaison bevor. Teils werde bis zu 87 Prozent mehr Geld fällig. Auch die Verbraucherzentralen warnen: »Es drohen Energiepreise des Grauens«, sagte der Chef ihres Bundesverbandes VZBV, Klaus Müller, der Augsburger Allgemeinen (Freitagausgabe).

Einige EU-Staaten haben bereits reagiert und wollen entweder die Teuerung (mit Steuergeldern) deckeln, wie das Frankreichs Regierung bereits im September angekündigt hatte, oder fordern wie Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez Anfang des Monats die Bildung eines Nachfragemonopols durch die komplette EU. Und immer wieder wird von Akteuren aus dem Umfeld der EU-Kommission unterstellt, Russland sei für die Verknappung verantwortlich.

Dabei ist die Entwicklung kaum überraschend. Mehrere große sozialökonomische Trends bzw. Interessengruppen treffen hier aufeinander, das Geschehen wird zum Teil in absurder Weise verschärft. Aktivitäten im Rahmen des Klimaschutzes – der Kohleausstieg, generell die Verringerung der Nutzung fossiler Energieträger – haben dazu geführt, dass die Fundamente der Energieversorgung umgebaut werden. Und wie üblich in der EU geschieht das nicht auf die geschickteste Weise. So beklagen Politiker einerseits die Tatsache, die Gasspeicher der BRD seien nur bis zu zwei Dritteln gefüllt. Andererseits ist die Rechtslage inzwischen so, dass beispielsweise die Lobbyorganisation Deutsche Umwelthilfe die Öl- und Gaskonzerne Wintershall und Dea mit einer »Klimaklage« zwingen will, die Gas- und Ölförderung zu verringern, wie am Dienstag gemeldet wurde. Auch in Brüssel dürfte bekannt sein: Politischer und rechtlicher Druck auf Konzerne mindert deren Profitaussichten. Sie wandern im Ernstfall ab oder investieren anderswo. Wo im Winter der Brennstoff für frierende Einwohner herkommt, ist dann nicht mehr ihr Problem.

Noch gravierender wirkt sich die Politik der (vermeintlichen) Stärke gegenüber Ländern wie Russland aus. Die EU-Angewohnheit, Wirtschaftssanktionen gegen einen der wichtigsten Lieferanten von Gas und Öl zu verhängen, ist ökonomisch absurd. Dennoch hat eine Mehrzahl der EU-Staaten unter der Anleitung Washingtons aktiv versucht, auch die Ostseegasleitung Nord Stream 2 zu verhindern. Trotz Fertigstellung des Milliardenprojekts wurden die Attacken bis heute nicht aufgegeben.

Politiker sind in der Regel keine Genies, wissen aber: Wenn ich Mist baue, braucht es einen, dem ich die Schuld zuweisen kann. Vermutlich deshalb tönte der ehemalige »Spitzenkandidat« für den EU-Chefposten und heutige EVP-Fraktionschef, Manfred Weber, via Bild (Mittwochausgabe): Der »größte Gewinner eines kalten Winters in Europa« werde Russlands Präsident Wladimir Putin sein. »Um unsere Macht gegenüber den Russen zu stärken, sollten wir uns auf ein europäisches Konzept für die Beschaffung von Gas und Öl einigen.«

In Moskau sieht man das zwar gelassen, aber nicht ganz ohne Sorge. »Die explodierenden Gaspreise und die Angriffe aus der EU gegen die Gasgroßmacht Russland« seien für Präsident Wladimir Putin seit Tagen Chefsache, berichtete dpa am Freitag. Allerdings wies man Vorwürfe des Westens vehement zurück. Schuld an den hohen Preisen sei nicht Russland, sondern die Lage auf dem Weltmarkt – und eine verfehlte Energiepolitik der EU, betonte Putin laut des dpa-Berichts. Trotz Warnungen sei die Union von Langzeitverträgen abgerückt und zum Handel an den Energiebörsen übergegangen. »Heute ist klar, dass diese Politik ein absoluter Fehler ist.«

Nord Stream 2 wurde seit Wochenbeginn probeweise mit Gas befüllt, um die Funktionalität und Sicherheit der Pipeline zu überprüfen, wie dpa am Montag meldete. Eine schnelle Inbetriebnahme könnte die Sorgen vor zuwenig Gas im Winter zumindest verringern. Allerdings laufe bei der zuständigen Bundesnetzagentur noch ein Zertifizierungsverfahren, hieß es bei dpa. Darin gehe es darum, die Nord Stream 2 AG gemäß einer EU-Richtlinie als Unabhängigen Transportnetzbetreiber anzuerkennen.