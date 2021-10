»Da hat sich Wut aufgebaut, und die ist jetzt on top«

imago images/Christian Spicker »Weil ich studieren wollte, habe ich eigentlich mein gesamtes Leben verloren«, sagt Selina Ziegler – bis heute hat sie noch keine Hochschule von innen gesehen (Eingangstor der Berliner Humboldt-Universität)

Am Montag beginnt für drei Millionen Studenten an deutschen Unis die Vorlesungszeit. Es sind auch Arbeiterkinder darunter, aber verhältnismäßig wenige. Und ihre Chancen auf einen Abschluss sind eher schlecht. Warum, davon kann Selina Ziegler erzählen, die sich den Wunsch, Biologie zu studieren, schon auf dem humanistischen Gymnasium in Bayern aus dem Kopf schlagen sollte. Ihr wäre einiges erspart geblieben.

»Man muss Eier in der Hose haben, sage ich mal.« Wir laufen durch ihren Kiez in Berlin-Moabit. Sie ist zierlich, taff, eine elegante Erscheinung. Wie die fertigen Typen um uns herum raucht sie selbstgedrehte Zigaretten, aber sehr sparsam – »Ende des Monats«. Die 745 Euro Bafög sind längst weg, ihre Nebenjobs bringen gerade wenig ein (»Hundesitter und ein kleiner Klamottenladen hier um die Ecke«). Sie hat keine mobilen Daten auf dem Handy und ein paar hundert Euro Schulden bei Vattenfall und O2. Vor vier Jahren sind die aufgelaufen. Als sie mit einem 1,7er Abi einfach so zu studieren anfangen wollte, weshalb sie schließlich aus ihrer Wohnung flog.

Auf Teufel komm raus an die Hochschule, das hielten ihre Eltern für keine gute Idee: »Warum machst du nicht wie dein Bruder ’ne Ausbildung? Damit kennen wir uns aus. Die fragen mich immer noch: Wie ist die Schule? Obwohl ich studiere.«

Ohne Hilfe bereitete sie den BAföG-Antrag in jenem Sommer 2017 vor, so gut es ging. »Du brauchst dafür die Immatrikulationsbescheinigung«, erklärt sie. Die kam im Oktober. Da war die Miete für ihre kleine Wohnung in Reinickendorf schon überfällig. Sie fragte sich durch, bekam »Überbrückungshilfe«, aber nur für einen Monat. Das reichte hinten und vorne nicht. Es wurde November. Sie rannte zum Jobcenter, dann auch zum Bürgermeister im Roten Rathaus. »Niemand hat sich irgendwie zuständig gefühlt«, erinnert sich Ziegler. »Die Leute sagen: Oh, das tut mir sehr leid, aber das regeln die Ämter für sich.« Fürs Studieren hatte sie in jenen Wochen keinen Kopf. »Ich bin containern gegangen, hab versucht, von Bäckereien abends was zu kriegen. Mein Freund hat mich ein bisschen unterstützt, aber meine Rechnungen konnte er auch nicht bezahlen. Und die auf dem Amt meinten, ich sei kein Härtefall.« Sie lacht ungläubig. Dann sprudeln die Worte weiter aus ihr heraus, man kann kaum folgen.

»Setz die Ziele nicht so hoch«

Weil ihr die Welt der Akademiker so fremd war, kam ihr nicht in den Sinn, mal eben beim AStA vorbeizuschauen. Bei Arbeiterkind.de hat sie sich angemeldet, aber dann »eigentlich nur darüber geärgert. Die Seite ist total schlecht, um ehrlich zu sein: Bisschen Navigation, aber im Endeffekt konnte man nirgendwo was eintragen oder sich an einer Diskussion beteiligen oder so – vielleicht habe ich’s auch einfach nicht geschnallt.« Sie hätte besser da angerufen, sagt sie heute, da sie nun »minimal ein bisschen Peilung« habe.

Damals war sie bald mehrere Monatsmieten im Rückstand, ihr 400-Euro-Dispo war ausgeschöpft, sie hatte »Widersprüche ohne Ende eingereicht« und die Uni so gut wie nie von innen gesehen. Im Dezember aber kam endlich Post vom BAföG-Amt: »Ja, wo sind denn die Unterlagen von Ihrem Vater? – Die habe ich dem doch schon vor drei Monaten geschickt!« Das war der letzte Knackpunkt, die Elternabhängigkeit.

Selina Zieglers Vater fühlte sich nicht verpflichtet, sein Einkommen mitzuteilen. Sie konnte ihn nicht erreichen, war ganz froh darüber: »Ihn darauf anzusprechen, ist für mich eine Tortur, für ihn auch. Es endet immer im Streit.« Sie überwand sich zu einem Hilfeanruf beim BAföG-Amt: »Sie müssen das für mich machen, weil ich es nicht kann. Ich kann mir auch keinen Anwalt leisten. – Dann lief’s. Man muss halt wissen, dass die das für einen übernehmen.« Bei dieser Gelegenheit erfuhr sie auch, dass bei fehlender Mitwirkung der Eltern »Vorausleistungen« beantragt werden können. Nur war es dafür inzwischen zu spät, die Frist war abgelaufen.

Weihnachten 2017 hockte Selina Ziegler allein in ihrer unbezahlten Wohnung. Ihrer Mutter erzählte sie, »dass alles super läuft«. Sie sollte sich keine Sorgen machen, aber auch nicht Recht behalten mit ihrem ewigen »Studium ist für uns Arbeiter nicht gemacht. Setz deine Ziele nicht so hoch, mach ’ne Ausbildung, geh irgendwo putzen oder so, das passt besser zu uns. Wir haben kein bisschen Geld für sowas. Das kann nicht gut gehen.«

Fristlose Kündigung

Die Mutter weiß bis heute nicht, was damals wirklich passiert ist. »Mitte Januar kam die Nachricht: Sie kriegen Geld.« Ende Januar kam das BAföG, 745 Euro abzüglich knapp 300 Euro Unterhalt vom Vater (der dafür das Kindergeld einbehalten durfte). Insgesamt 1.800 Euro. Als Selina Ziegler die dringlichsten Schulden beglichen hatte, reichte der Rest nicht für die Mietrückstände. Sie erhielt die fristlose Kündigung von den Vermietern, die sie als »sehr kulant« in Erinnerung hat. »Wenn die nach vier Monaten sagen: Jetzt müssen Sie leider raus, kann ich das irgendwie verstehen.«

Sie ist dann erst mal bei ihrem Freund untergekommen. Einige Wochen später ging der Unterhalt des Vaters auf ihrem Studi-Konto ein. Die ING-DiBa-Bank bedankte sich für das Ausgleichen des Dispos und kündigte das Konto. »Als ich dann nicht mal meine Studiengebühren bezahlen konnte, wurde ich zum zweiten Semester exmatrikuliert. Ich habe damals, weil ich studieren wollte, eigentlich mein gesamtes Leben verloren.«

Zum Wintersemester 2019/20 wagte sie den nächsten Anlauf, wusste aber nicht, dass man Semester nicht wiederholen darf. Sie hätte sich zum zweiten Semester anmelden müssen, bekam von der Uni zu hören, sie hätte zu mogeln, sich »was zu erschleichen« versucht – und blieb auf Hartz IV.

»Gefühl, nichts wert zu sein«

Von hundert Arbeiterkindern schaffen es hierzulande 21 an eine Hochschule, sieben davon brechen ab (meist aus finanziellen Gründen), eines promoviert. Von hundert Kindern aus Familien mit mindestens einem Hochschulabschluss gehen 74 auf Universitäten, elf brechen ab (selten aus finanziellen Gründen), zehn promovieren. Damit liegt die soziale Mobilität laut OECD etwa auf dem Niveau von Argentinien.

Wäre Selina Ziegler 2017 nicht so beispielhaft gescheitert, hätte sie wohl längst mit Studentenfreunden ihren Bachelor gefeiert. Immerhin hat im vergangenen Herbst endlich alles gepasst: anderer Studiengang, Biophysik statt Biologie, erstes Semester, BAföG und Vorauszahlung früh beantragt (Immatrikulation nachgereicht), beim Vater »übers Amt ordentlich Stress gemacht« – seitdem läuft es einigermaßen. Zum dritten Semester drohte die Exmatrikulation wegen Zahlungsrückständen bei der Krankenkasse: »Da dachte ich auch schon wieder: Wegen 300 Euro kackt ihr euch ein!«

Es ist »dieses Gefühl, nichts wert zu sein«, jedenfalls kein halbwegs normales Studium, das Selina Ziegler stinksauer macht: »Da hat sich seit der Mittelstufe Wut aufgebaut, und die ist jetzt on top.« Sie hat sich durch zwei Coronasemester gequält, ewig auf den Bildschirm gestarrt, die ersten Prüfungen bestanden, aber noch keine Uni betreten und keinen Studenten kennengelernt, der ihr beim Umgang mit den Professoren helfen könnte: »Das Wichtige ist, die richtigen Fragen zu stellen, sonst kriegst du keine richtige Antwort.«

Sie wird sicher allen »eins auswischen«, die ihr keinen Hochschulabschluss zutrauen, aber es stresst sie jetzt schon, dass die BAföG-Förderung mit der Regelstudienzeit auslaufen wird. Nur jeder Dritte schafft sein Studium in dieser Zeit. Und das ist im Zweifel einer von denen, »die zwei Tage arbeiten gehen im Hipster-Café in Kreuzberg, weil sie cool sein wollen und dann aufhören, weil sie merken: Es ist ihnen doch zuviel«, sagt Ziegler auch mit »Hass auf das System«.