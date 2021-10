Anschlag auf Moschee

Abdullah Sahil/AP/dpa

Bei einem Anschlag auf eine Moschee in der Stadt Kundus im Norden Afghanistans sind mindestens 43 Menschen getötet worden. Mindestens 143 seien verletzt worden, informierte die staatliche afghanische Nachrichtenagentur Bachtar am Freitag. Zuvor hatte ein Sprecher der in dem Land herrschenden Taliban auf Twitter mitgeteilt, bei einer Explosion in einer schiitischen Moschee in Kundus seien »mehrere Menschen getötet und verletzt« worden. Spezialkräfte der Taliban seien vor Ort, und eine Untersuchung des Vorfalls habe begonnen, hieß es weiter. (dpa/jW)