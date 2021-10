Mehr Zaun und Stacheldraht

Dominika Zarzycka/imago images/NurPhoto Als gebe es noch nicht genügend Stacheldraht: Polnische Soldaten an der Grenze zu Belarus (27.8.2021)

Mehrere EU-Staaten nutzen die Situation von Asylsuchenden im Gebiet zwischen Polen und Belarus, um die Debatte über die Abrieglung der Außengrenzen und den Umgang mit Flüchtlingen zu befeuern. Polen, Österreich und zehn weitere EU-Staaten brachten in diesem Zusammenhang nun mehr Stacheldraht und Zäune ins Spiel. »Physische Barrieren scheinen eine effektive Grenzschutzmaßnahme zu sein, die den Interessen der gesamten EU dient«, heißt es in einem Brief an die zuständigen EU-Kommissare Ylva Johansson und Margaritis Schinas. Diese sollten »zusätzlich und angemessen aus dem EU-Budget« finanziert werden. Das Schreiben war auf den Vortag des EU-Innenministertreffens vom Freitag in Luxemburg datiert und liegt der Deutschen Presseagentur vor.

Widerspruch kam bei dem Treffen von Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Er sei »absolut nicht« dafür, mehr Mauern zu errichten, sagte der Luxemburger. Man müsse zwar wissen, wer in die EU komme, doch er sei entschieden dagegen, alle ankommenden »Migranten« in Internierungslagern unterzubringen.

Die zwölf Minister nehmen mit ihren Forderungen etwa Bezug auf die Lage an der Grenze zwischen Belarus und den EU-Staaten Polen, Litauen und Lettland. Dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko wird vorgeworfen, in organisierter Form Asylsuchende, die oft aus Kriegsregionen kommen, an die EU-Außengrenze zu bringen und die Staatengemeinschaft so destabilisieren zu wollen. Die zwölf Staaten fordern nun, den EU-Rechtsrahmen so zu ändern, dass »Versuche der Instrumentalisierung illegaler Migration mit politischen Zielen und andere hybride Bedrohungen« angemessen adressiert werden könnten.

Die Debatte läuft auch vor dem Hintergrund der jüngsten Berichte über illegale Zurückweisungen Schutzsuchender an den Außengrenzen Kroatiens und Griechenlands. Videoaufnahmen eines europäischen Rechercheverbundes, die diese Woche öffentlich wurden, belegen demnach schwere und systematische Menschenrechtsverletzungen durch maskierte Uniformierte an der kroatischen Grenze zu Bosnien. (dpa/jW)