Filmen erlaubt

Federico Gambarini/dpa Meist etwas kamerascheu: Polizisten im Stadion

Jeder Fußballfan kennt es. Der Polizeieinsatz läuft, die Beamten werden vielleicht gewalttätig, Umstehende holen ihre Handys raus, um alles aufzunehmen. Aber die Damen und Herren von »Team Blau« haben es in der Regel gar nicht gern, bei ihrer Arbeit gefilmt zu werden. Hat da etwa jemand was zu verbergen? Arbeitet man rechtsstaatlich und verhältnismäßig, muss man keine Angst vor der Kamera haben. In meiner Arbeit als Fananwalt haben mir viele Mandanten berichtet, dass Polizisten nicht nur das Filmen untersagten, sondern auch behaupteten, dass das Filmen nach dem § 201 StGB strafbar sei. Danach wird bestraft, wer das nichtöffentlich gesprochene Wort eines andern aufnimmt oder gebraucht. Schon seit langer Zeit widersprechen viele Strafrechtler der Ansicht der Polizei, die Wortwechsel während ihrer Einsätze seien nichtöffentlich gesprochene Worte. Also war es rechtsstaatswidrig gängige Polizeipraxis, das Filmen zu unterbinden, deswegen gar Strafverfahren einzuleiten und Smartephones zu beschlagnahmen.

Nun aber gibt es endlich eine Entscheidung des Landgerichts Osnabrück, die Klarheit schafft. Das Gericht hat am 4.10. befunden, dass die Beschlagnahmung eines Handys rechtswidrig war, da der Eigentümer keine Straftat beging, als er einen Polizeieinsatz filmte.

Diese Entscheidung ist zu begrüßen. Sie lässt hoffen, dass Polizeieinsätze künftig korrekter ablaufen werden. Gerade beim Fußball sind ja in der Regel geschlossene Polizeieinheiten im Einsatz, meist ohne Kennzeichnung. Da hilft das Filmen nicht bloß, Beamte zu rechtskonformem Handeln zu bewegen, sondern auch bei der Aufklärung von Polizeigewalt. Zumal in Zeiten, in denen es den Beamten überlassen bleibt, ob sie ihre, sofern vorhanden, Bodycam einschalten oder lieber nicht. Nach diesem gerichtlichen Beschluss muss sich kein Fan mehr einschüchtern lassen.

»Sport frei!« vom Fananwalt.