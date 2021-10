Weshalb es ihm nicht möglich war

Hans Peters / Anefo Feldherr und Feldwebel in einer Person: Walter Fritzsch und Befehlsempfänger

Es hatte sich in den guten Tagen des DDR-Fußballs eingebürgert, für die einheimischen Stars vergleichende Bezeichnungen zu kreieren. So wurde die Magdeburger Tormaschine Achim Streich in Anlehnung an Gerd Müller der »Bomber der Nation Ost« genannt und Dixie Dörner war »unser Beckenbauer«.

Bei der Lektüre von Uwe Kartes Buch über Walter Fritzsch, den erfolgreichsten Dynamo-Dresden-Coach der DDR, erinnert vieles an Sepp Herberger, der als Nationaltrainer der BRD 1954 Weltmeister wurde. Sowohl Fritzsch als auch Herberger waren nicht nur akribische Analytiker, sondern auch berühmt für ihre brillante Taktik und berüchtigt für ihren oft mehr als schroffen Ton: Feldherr und Feldwebel in einer Person. Eine Kombination, die im Falle des Bundestrainers Herberger bei der nachrückenden Spielergeneration überaus selbstbewusster junger Profis auf völlige Ablehnung stoßen sollte. Und auch in Dresden probten etliche der gestandenen »Staatsamateure« den Aufstand, als 1969 bekannt wurde, dass Walter Fritzsch mit Beginn der neuen Saison die Mannschaft übernehmen würde.

Und was tat Fritzsch? Er kam, säuberte und siegte. Allerdings nicht auf ganzer Linie. Noch heute behaupten einige seiner damaligen Spieler, dass internationale Titel durchaus erreichbar gewesen wären, wenn Fritzsch es ab und an wenigstens versucht hätte, ein Minimum an Einfühlungsvermögen zu zeigen. Weshalb ihm dies nicht möglich war, erfährt der Leser des »Tagebuch(s) für Walter Fritzsch«, wie Uwe Karte seine Biographie betitelt hat, im Grunde auf jeder Seite des Werkes. Und das meist aus erster Hand, denn Karte zitiert ausführlich aus den mehrere Jahrzehnte umfassenden Aufzeichnungen des Trainers.

Begonnen hatte Fritzsch mit seinen Notizen als Wehrmachtsoldat an der Ostfront; bei über zwanzig »Nahkampftagen« bekommt man vielleicht sehr schnell ein Gefühl für die Vergänglichkeit des Seins und will etwas Bleibendes hinterlassen. Was an den Einträgen bis zum Ende des Krieges besonders bemerkenswert erscheint, ist die uniforme Schilderung komplett verschiedener Welten. Nach einer Verwundung ist Fritzsch für längere Zeit in der Heimat stationiert und führt bis zur Wiederherstellung seiner Fronttauglichkeit ein beinahe ziviles Leben. Er trifft sich mit Freunden und Verwandten und spielt im höherklassigen Bereich Fußball. Außerdem lernt er die Frau fürs Leben kennen. Eintrag vom 30. September 1943: »Im Varieté mit Käthe Decker gewesen. In meinem Urlaub erstmalig an ein Mädchen getroffen, die noch anständig scheint.«

Von jetzt an wird Käthe genauso regelmäßig erwähnt wie das Wetter: »8. November 1943 – In Zwickau Mittag gegessen. Käthe nicht angetroffen. Der Führer sprach. 5 Grad Kälte.«

Die militärisch knappe Art behält Fritzsch auch später bei. Selbst größte Ereignisse werden furztrocken vermerkt: »21. Juli 1969 – Die zwei USA-Kosmonauten haben den Mond betreten und untersucht, das brachte das Fernsehen.«

Auch Walter Fritzsch hatte in jenen Tagen einen großen Schritt gewagt. Er war von Stahl Riesa, einer Betriebssportgemeinschaft, die er ins Oberhaus geführt hatte, zu Dynamo Dresden gewechselt, einem der sogenannten Leistungszentren. Die eingangs erwähnte Spielerrevolte scheiterte zum einen am politischen Rückhalt des SED-Mitglieds Fritzsch, aber auch daran, dass er das Glück hatte, beständig mit überdurchschnittlichen Talenten den Druck von der Bank aus erhöhen zu können.

Ein Kapitel für sich ist der Dauerzoff zwischen dem kauzigen Trainer und seinem Stürmer Hansi Kreische. Fritzsch hatte es sich in den Kopf gesetzt, aus Kreische einen Weltstar zu formen. Doch dem genügte es, Torschützenkönig der Oberliga und Publikumsliebling in Dresden zu sein. Im Buch erzählt Kreische, dass in der Nationalmannschaft die Magdeburger Spieler bei Auslandsreisen immer zusammengelegt hätten, um für Heinz Krügel, ihren Trainer zu Hause, eine gute Flasche Rotwein mitzubringen. In Dresden undenkbar.

In der Tat hat Heinz Krügel dann auch mit seinen Jungs den einzigen internationalen Titel für die DDR geholt, den Europapokal der Pokalsieger 1974. Zum Dank dafür wurde er noch zwei Jahre früher seines Postens enthoben als Walter Fritzsch, der 1978 gehen musste. Die Verbandsbosse wollten endlich wissenschaftliche Methoden durchsetzen und duldeten nur noch Trainer mit Hochschuldiplom. Natürlich wurde danach auf internationaler Bühne überhaupt nichts mehr gerissen. Doch es sollte noch schlimmer kommen.

Am 21. März 1990 schrieb Fritzsch in sein Tagebuch: »Es wird den Fußball der DDR ab 1.7.1990 nicht mehr geben. Alles war umsonst!!« Außer dass wir ein einzigartiges Buch über einen eigenwilligen Visionär haben.