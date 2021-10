Foto von Alena Darmel von Pexels Ignoriert und angefeindet: Spielerinnen müssen sehr viel ertragen, wenn sie aktiv sind im Gaming-Bereich

Die Hälfte der Gamer in Deutschland sind Frauen, und wie in anderen Bereichen auch, erleben viele von ihnen Diskriminierung und Anfeindungen. Dem Verband der deutschen Gamesbranche (Game) zufolge spielen 34,3 Millionen Deutsche Videospiele, 48 Prozent davon sind laut dem Jahresreport 2020 weiblich. Das Hobby gilt dennoch als »traditionell männlich«, und auch wenn sich die Diversität in vielen Spielen mittlerweile verbessert hat, gibt es noch einiges zu tun: Die Anzahl der weiblichen und männlichen Charaktere unterscheidet sich nach wie vor deutlich, die Bezahlung von professionell Spielenden – also jenen, die sich auf Onlineplattformen beim Spielen zuschauen lassen – ebenso.

Für eine neue Studie hat das Ratgeberportal casinoonline.de mit zwei Spielerinnen gesprochen, um auf das Problem von Sexismus im Gaming aufmerksam zu machen. Dabei erklärten die beiden, wie es sich anfühlt, als Frau zu gamen. Die 26jährige Lottie schilderte dabei ihre Erfahrungen, wenn man als weiblicher Charakter spielt: Oft komme es dann »zu geschlechtsspezifischen Beleidigungen oder Aggressionen von männlichen Spielern«. Regelmäßig sei sie »frauenfeindlichen Beschimpfungen« ausgesetzt. Männer machten sich auch darüber lustig, dass man als Frau gerne game. Vor allem Jugendliche seien es demnach, die Spielerinnen beschimpften.

Es gilt also Vorsicht walten zu lassen: »Wenn du online spielst, bekommst du oft unerwünschte Nachrichten von anderen Spielern auf deinem Xbox- oder Playstation-Konto. Ich würde nicht empfehlen, ein Selfie als Spiel-Avatar zu verwenden, da es oft vorkommt, dass fremde Männer seltsame oder sexuelle Nachrichten schicken und nach der Handynummer fragen.« Um dieser Sexualisierung zu entgehen, bildeten sich zum Beispiel reine Frauengruppen wie »The Women of Red Dead Redemption«, die gemeinsam online spielten.

Die 39jährige Christine, die sich zu den »älteren« Spielerinnen zählt, erinnerte sich an die Anfänge ihres Hobbys: »Ich habe gegamed, bevor es Onlinevideospiele gab, und damals war es ein ›Spektakel‹, wenn ein Mädchen versuchte, dich in der Spielehalle zu besiegen. Die Jungs im Teenageralter haben sich übereinander lustig gemacht, wenn ein Mädchen sie in einem Wettkampfspiel besiegt hat.« Aber auch heute sei sie immer noch zu nervös, um die meisten Multiplayerspiele zu spielen. Von dem Spiel »World of Warcraft« habe sie sich dennoch nicht abbringen lassen, musste sich aber anhören, sie würde nur spielen, weil ihr Freund spielte. »Wenn ich heutzutage von all den Frauen und anderen Leuten lese, die online schrecklich behandelt werden, dann habe ich ehrlich gesagt Angst, es überhaupt zu versuchen. Ich habe auf so viele Onlinespiele verzichtet, weil ich gehört oder in den sozialen Medien gesehen habe, wie Leute von den toxischen Spielern angegriffen werden, die anscheinend das Sagen haben.«

Ein Weg zur Verbesserung der Situation wäre, die Diversität in den Spielen zu erhöhen, um so der männlichen Dominanz entgegenzuwirken. Bislang sieht es dahingehend schlecht aus. In dem Spiel mit dem laut der Studie schlechtesten Geschlechterverhältnis, dem Basketballgame »NBA 2k20«, stehen 47 männlichen Charakteren gerade einmal vier weibliche gegenüber. Dass deren Anteil beim Kriegsspiel »Call of Duty: Modern Warfare« nur 13 Prozent beträgt, ist weniger überraschend. Insgesamt gibt es unter den Top 20 drei Spiele, in denen es mehr weibliche als männliche Charaktere gibt – entsprechend dem Rollenverständnis sind darunter das Tanzspiel »Just Dance« und das Fitnessgame »Ring Fit Adventure«.

Was die Bezahlung professioneller Gamer angeht, trennen Männer und Frauen Welten. Bei der Analyse der Top ten der Streamer in Europa, Deutschland und den USA stellte sich heraus, dass der durchschnittliche Verdienst eines Mannes bei knapp 13 Millionen Euro liegt – eine Streamerin muss sich dagegen mit durchschnittlich rund 230.000 Euro zufriedengeben.