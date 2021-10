Neun Schlösser in acht Städten sollen nach dem Willen der Landesregierung stellvertretend für die über Jahrhunderte gewachsene Residenzkultur in Thüringen UNESCO-Welterbe werden. Ein Antrag der Landesregierung an die Kultusministerkonferenz für die deutsche Vorschlagsliste möglicher Welterbestätten umfasst unter anderem das Residenzschloss in Weimar, Schloss Heidecksburg Rudolstadt, die zwei Reußen-Schlösser in Greiz und Schloss Friedenstein in Gotha, wie Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Auch das für die Geschichte Thüringens und seiner Residenzkultur bedeutende Schloss Ehrenburg der Herzöge von Sachsen-Coburg in Coburg in Bayern ist Teil des Antrags. (dpa/jW)