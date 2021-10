Im milden Licht der Provence

Josef Hildenbrand/dpa Sind noch alle da? Boulespieler bei der Feinkontrolle

Die Provence ist seit jeher ein Sehnsuchtsort. Der Himmel blau und weit, die Weinberge endlos, schwer der Duft von Lavendel und Salbei, dazwischen, wie ausgestreut, malerische Dörfer, Jahrhunderte alt. Nach der »Wende«, die die industriell verheerte Landschaft des Ostens nunmehr auch politisch verheerte, zog der 2016 verstorbene Drehbuchschreiber und Romanautor Benito Wogatzki (»Romanze mit Amélie«, 1977) sich hierhin zurück, um im milden Klima zwischen Mittelmeer und den Ausläufern der Alpen seinen Lebensabend zu verbringen. Wogatzki hatte in den 1990er Jahren Drehbücher für Serien bei RTL, Sat.1 und dem ZDF geschrieben. Nun widmete er sich nach dem Wenderoman »Flieh mit dem Löwen« (2007) literarisch seiner neuen Wahlheimat. Es entstanden der Roman »Fleur« (2014) und einige Novellen unter dem Arbeitstitel »Gendarmes couchés« (»Schlafende Polizisten«), von denen Wogatzki aber nur eine vollendete, die nun bei Faber und Faber erschienene Erzählung »Unter der Sonne von Saint-Tropez«.

Im Mittelpunkt der kleinen Geschichte, die im fiktiven Dorf Ardinoschou spielt, steht Jérôme Laskar, ein Hüter der Ordnung, dem dieselbe allerdings abhanden gekommen ist – peu à peu, mit jedem Glas Ricard ein bisschen mehr. Während der jährlichen Feierlichkeiten zur Befreiung vom Faschismus bricht er vor dem versammelten Dorf zusammen. So wie mit ihm das Banner Ardinoschous in den Staub fällt, stürzt auch er. Der Bürgermeister, der in Frankreichs kleinen Gemeinden befugt ist, den Dorfpolizisten einzusetzen, hat genug. Zwei Wochen Zeit gibt er Laskar, freiwillig den Platz zu räumen, geschieht dies nicht, so werde er seine Entlassung beantragen. Laskar findet sich daraufhin mit dem Gedanken ab, sich nunmehr ganz auf seinen Zweitjob als Gehilfe eines Bauunternehmers zu konzentrieren.

Doch nun kommt dem etwas trotteligen Polizisten ein Zufall zur Hilfe. Im Dorf findet ein großes Pètanque-Turnier statt, ein »Murmelwerfen der erwachsenen Bevölkerung«, das jährliche Highlight Ardinoschous. Nachts verbleiben die Kugeln auf dem Platz, niemand darf sie mit nach Hause nehmen. Um Betrug vorzubeugen, sind sie zu Beginn des Turniers gewogen worden, 660 Gramm dürfen sie wiegen, kein Gramm weniger. Nun fehlen in dem großen Kasten, in dem die Kugeln lagern, elf Stück. Das Dorf ist empört, zumal sich in den folgenden Nächten die Diebstähle fortsetzen. Alle fragen nach dem Polizisten, er soll die Täter ermitteln. Es ist seine Chance, die Scharte wieder auszuwetzen.

Schnell hat Laskar einen Verdächtigen, den Dachdecker Noël, einen der Favoriten des Turniers, der nachts heimlich durchs Dorf schleicht. Als ihm der Sohn des Pumpenwarts schließlich mitteilt, dass er Noël auf dem Markt der benachbarten Kleinstadt Lorgues beim Verkauf eines Satzes Boulekugeln gesehen habe, scheint Laskar sich sicher. Aber der Schein trügt. Dass Noël des Nachts möglichst unauffällig durchs Dorf geht, hat einen einfachen Grund: Er hat ein Verhältnis. Laskar, dem diese Entdeckung äußerst unangenehm ist – er ist beileibe kein Moralist und weiß recht gut Bescheid über die krummen Wege des Lebens –, nimmt daraufhin andere Verdächtige ins Visier, aber auch die stellen sich als unschuldig heraus. Wer tatsächlich der Dieb ist, zeigt Wogatzki am Ende in einer schönen, der Gattung der Novelle angemessenen Wendung, wenn sich das halbe Dorf vor dem Fernseher des Bürgermeisters einfindet, um die Bilder zu bestaunen, die eine von Laskar am Platz installierte Kamera festgehalten hat.

Wogatzki erzählt die Geschichte, die einer tiefen Verbeugung vor Menschen und Landschaft der Provence gleichkommt, mit feinem Humor und großer Ruhe. Und mit Milde. Ist es ein Zufall, dass »Unter der Sonne von Saint-Tropez« ein wenig nach DDR, nach den Erzählungen von Sarah Kirsch und Hermann Kant schmeckt? Wohl kaum. Denn hier werden Konflikte ausgebreitet, die jenseits der Klassengesellschaft liegen, Konflikte, die lösbar sind, und deren Beteiligten der Autor gerade ob ihrer Schwächen mit Zuneigung begegnen kann.

Wogatzkis Novelle hat nur einen Nachteil, sie kommt ein wenig zu spät in diesem Jahr. Denn diese wunderbar leichten hundert Seiten muss man im Sommer lesen, auf einem Platz mit viel Himmel darüber. Aber vielleicht mag dieser letzte Wogatzki jetzt, wo der Herbst längst in der Tür steht, ein wenig Hoffnung spenden, dass manche Dinge bleiben, wie sie sind. Und der nächste Sommer kommt bestimmt.