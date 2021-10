Party statt Pandemie

Eric Gaillard / Reuters Wer eignet sich den Mehrwert an? Luxuskarosse des Herstellers »Klassen« (Yacht-Show in Monaco, 22.9.2021)

Im ersten Jahr der Covid-19-Pandemie haben die Privathaushalte weltweit ihr Geldvermögen auf einen neuen Rekordwert gesteigert. Das ist eines der Ergebnisse des neuen »Global Wealth Report« der Allianz, den der Versicherungskonzern am Donnerstag präsentierte. Demnach hat im Jahr 2020 das Bruttogeldvermögen, über das Privathaushalte verfügten, erstmals bei mehr als 200 Billionen Euro gelegen – eine Zunahme um 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch für 2021, für das zweite Pandemiejahr also, sagt die Allianz ein Vermögenswachstum um sieben Prozent voraus. Strebt da die Welt, während Millionen an der Seuche sterben und Lockdowns wie auch allerlei weitere Einschränkungen das Alltagsleben lähmen, einem bisher ungekannten Wohlstand zu?

Um die Ergebnisse des »Global Wealth Report« einschätzen zu können, muss man wie so oft auch das Klein- und vor allem das Ungedruckte mitlesen. Das fängt damit an, dass der Bericht – anders, als es der Titel suggeriert – nicht die ganze Welt unter die Lupe nimmt, sondern Daten aus nur 57 Ländern analysiert, darunter mit Südafrika ein einziges vom afrikanischen Kontinent. Die Allianz hält dieses Vorgehen für ihre Zwecke für zulässig, weil die erwähnten 57 Länder zwar nur 68 Prozent der Weltbevölkerung stellen, aber 91 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung erarbeiten; für das Thema des Berichts, das globale Geldvermögen, besitzen die rund 135 anderen Länder mit einem knappen Drittel der Weltbevölkerung kaum Relevanz. Schon das verdient festgehalten zu werden. Hinzu kommt: Die Allianz berücksichtigt Bargeld, Bankguthaben, Wertpapiere aller Art, Anlagen in Versicherungen und Pensionsfonds, aber keine Immobilien. Es geht ihr tatsächlich um Geldvermögen, nicht um Reichtum im umgangssprachlichen Sinn.

Trotz dieser Einschränkungen lassen sich dem »Global Wealth Report« aufschlussreiche Angaben entnehmen. Zunächst: Im vergangenen Jahr ist zwar die globale Wirtschaftsleistung eingebrochen, von 87,3 (2019) auf 84,5 Billionen US-Dollar (etwa 73,1 Billionen Euro). Allerdings war pandemiebedingt der Konsum sehr eingeschränkt, während dank Heimarbeit und dank staatlicher Unterstützung zumindest in den wohlhabenden Ländern die Einkünfte im großen und ganzen weiterflossen; das Geld staute sich, mehr oder weniger gezwungenermaßen, auf den Bankkonten und wird erst nach dem Ende der Lockdowns und mit der Lockerung anderer Einschränkungen wieder in größerem Umfang ausgegeben. Die staatlichen Milliardenprogramme haben darüber hinaus eine rasche Erholung der Aktienmärkte ermöglicht. Die Vermögen aus Wertpapieren nahmen ihrerseits um 10,9 Prozent zu. Insgesamt erreichten die Bruttogeldvermögen erstmals mehr als das Dreifache der realen Wirtschaftsleistung.

Der Allianz-Bericht liefert zudem einige Daten zur globalen Ungleichheit. So besaßen die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung, rund 520 Millionen Menschen in den 57 analysierten Ländern mit einem Geldvermögen von durchschnittlich einer Viertelmillion Euro, mehr als 84 Prozent des gesamten globalen Vermögens. Das reichste Prozent der Bevölkerung verfügte bereits über 41 Prozent. Der Wegfall staatlicher Hilfen sowie die pandemiebedingte Erwerbslosigkeit werden nun, wie die Allianz konstatiert, die Schere zwischen Wohlstand und Armut weiter öffnen. Dem entspricht, dass der »Global Wealth Report« den weiteren Rückgang des Anteils der sogenannten Mittelschichten am jeweiligen nationalen Vermögen feststellt. Im vergangenen Jahr fiel er, nach Rückgängen in den Vorjahren, im Durchschnitt erstmals knapp unter 40 Prozent. In manchen Ländern, darunter die USA, Deutschland und China, lag er sogar unter 30 Prozent. Die Allianz warnt vor »zunehmender Polarisierung«, die »langfristig sozial explosiv werden« könne.

In der Staatenwelt ist die Entwicklung widersprüchlich. Einerseits rechnen die Autoren damit, dass die Schere zwischen reichen und armen Staaten ebenfalls weiter auseinanderklaffen wird. Habe die Pandemie im vergangenen Jahr zunächst vor allem die reichen Länder erschüttert – die USA, die Staaten der EU –, so treffe sie jetzt besonders schwer die ärmeren Länder, die immer noch kaum Impfstoffe erhielten, weiterhin fast ungeschützt von der Pandemie gebeutelt würden und gefährlich in die Verschuldung rutschten. Zudem droht den Menschen in den riesigen Slums Asiens, Afrikas und Lateinamerikas blanker Hunger.

Gleichzeitig verschieben sich die Verhältnisse. Haushalte in Nordamerika halten nach wie vor fast die Hälfte des privaten Geldvermögens weltweit. Deutlich zurückgegangen ist jedoch der Anteil Europas und Japans, während derjenige Asiens ohne Japan – und das heißt vor allem: Chinas – auf inzwischen fast 20 Prozent gestiegen ist. Noch deutlicher zeigt sich die Verschiebung in der Kategorie der Reichsten: Dort ist der Anteil Nordamerikas, Europas und Japans von 93 Prozent im Jahr 2000 auf 67 Prozent im Jahr 2020 gesunken, während der Anteil Chinas auf 24 Prozent gestiegen ist. Nebenbei: In Nordamerika beruht das Privatvermögen zu mehr als der Hälfte auf Aktien. Welche Folgen da Kursstürze haben können, liegt auf der Hand.