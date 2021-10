Boris Roessler/dpa Protestaktion gegen Steueroasen in Frankfurt am Main (18.5.2017)

Erneut haben Datenlecks von Steueroasen gezeigt, wie Superreiche und Unternehmen systematisch Steuern hinterziehen. Worum geht es genau in den Pandora-Papers?

Es geht zum einen um bekannte Vorgänge, wonach in erheblichem Umfang Steuern hinterzogen werden. Etwa durch die Nutzung von Briefkastenfirmen und verschlungenen Unternehmensnetzwerken. Neu daran ist jetzt die politische Seite. So sind in großem Umfang Staats- und Regierungschefs betroffen. Darunter nicht nur frühere, sondern auch amtierende Regierungschefs wie in Tschechien. Insgesamt sind über 300 Beamte und Politiker in den Pandora-Papers genannt. Dass es Politiker gibt, die sich dem öffentlichen Anschein nach aktiv dem Kampf gegen Steuerhinterziehung verschworen haben, aber insgeheim daran beteiligt sind, wirft dann auch die Frage auf, wie ernst die Politik das Thema Steuerflucht und den Kampf dagegen nimmt. Regierungen weltweit kämpfen seit zehn Jahren gegen Steueroasen. Die Erfolge dabei sind jedoch überschaubar.

ATTAC kritisiert schon lange die Rolle der Bundesregierung beim Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Warum verhindert Berlin konsequente Maßnahmen auf internationaler Ebene?

Entgegen allgemeinen Bekenntnissen sitzt die BRD auf EU-Ebene im Bremserhäuschen, wenn es um konkrete Maßnahmen gegen Steuervermeidung geht, etwa bei Veröffentlichungspflichten. Ein wichtiger Faktor ist hierbei, dass auch hierzulande die Einkommens- und Vermögensungleichheit zunimmt. Geschieht dies anonym, hat das eine andere Wirkung, als wenn die Ungleichheit ein Gesicht bekommt. Das möchte man vermeiden. Gerade der Verband der Familienunternehmer ist hier stark an der Lobbyarbeit beteiligt, um die Veröffentlichung von detaillierten Informationen über die zunehmende Konzentration von Reichtum bei immer weniger Personen und Familien zu verhindern.

Sie fordern seit Jahren eine EU-weite Gesamtkonzernsteuer. Würde diese Geldwäsche und Offshore-Geschäfte effektiv behindern?

Auch mit einer Gesamtkonzernsteuer wäre Steuerhinterziehung möglich. Sie würde allerdings zu einer höheren Besteuerung bei den Unternehmen direkt führen und Gewinnverschiebungen in die Steueroasen begrenzen. Und je höher diese Quellenbesteuerung wäre, um so mehr Geld würde in öffentliche Kassen fließen und weniger auf geheime Konten. Mit den Pandora Papers wird noch mal klar, dass man in der Bekämpfung der Steuervermeidung nur weiterkommt, wenn die realen persönlichen Eigentümer dieser ganzen Firmenstrukturen offengelegt werden.

Daran dürfte sich allerdings mit einer möglichen Regierung des jetzigen Finanzministers Olaf Scholz und einer Übernahme des Ministeriums durch Christian Lindner nichts ändern.

Der Druck wird stärker, es passiert langsam etwas. So hat im September der EU-Rat das Verhandlungsergebnis zwischen Mitgliedsländern, Parlament und EU-Kommission zur öffentlichen, länderbezogenen Steuerberichterstattung gebilligt. Das ist ein Schritt vorwärts, aber es gibt noch Widerstand dagegen, und es braucht daher weiter Druck aus der Zivilgesellschaft.

Die Verwicklung amtierender oder ehemaliger hochrangiger Politiker konzentriert sich laut der veröffentlichten Dokumente auffälligerweise auf Südamerika, Europa und Asien. Wie glaubwürdig können solche geleakten Daten generell sein?

Das Peinliche für die Politik dabei ist, dass es gegenwärtig Journalisten sind, die das Thema mit Veröffentlichungen vorantreiben. Schutz der Whistleblower ist daher ungemein wichtig. Es sind eben keine staatlichen Stellen, die diese Machenschaften aufdecken, obwohl sie auf deutlich mehr Informationen zugreifen könnten. Wir wissen nicht, ob das alles ist. Dass es keine rechenschaftspflichtigen staatlichen Behörden sind, die dies aufdecken, ist ein Defizit. Gegenwärtig können wir uns nur mit den vorliegenden Daten auseinandersetzen – und bisher haben sich die Informationen als korrekt herausgestellt.