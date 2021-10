Das Rätsel von Prag

AP Photo/Bundas Engler Menschen in Coronaquarantäne konnten bereits am Mittwoch ihre Stimme in einem Drive-In-Wahllokal abgeben. Auf dem Bild ein Wahlhelfer in Prag

Die Medien in der Tschechischen Republik rätseln: Wie hat Andrej Babis es geschafft, mit seiner ANO-Partei das Ruder noch einmal herumzureißen? Im Sommer noch schien es so, als wäre der Premier politisch erledigt. Aber laut den Umfragen liegt der Milliardär vorne, wenn an diesem Freitag und Sonnabend in dem Land ein neues Parlament gewählt wird – trotz unzähliger Betrugsaffären und seines Versagens bei der Pandemiebekämpfung. Das Institut Stem prognostizierte am Wochenende 27,3 Prozent für Babis. Seine schärfsten Konkurrenten, die konservativ-liberale Oppositionskoalition Spolu und das Bündnis aus Piratenpartei und Stan (Bürgermeister und Unabhängige) kommen auf 21,4 Prozent bzw. 17,4 Prozent.

Allerdings wurde die Umfrage noch vor Veröffentlichung der sogenannten Pandora Papers Anfang der Woche gemacht. Diese belegen offenbar, dass der Milliardär Babis 2009 über Briefkastenfirmen weitgehend anonym ein Schloss in Südfrankreich erstanden haben soll. Unklar ist noch, ob die Gelder versteuert wurden oder ob es sich bei dem Kauf eventuell sogar um Geldwäsche gehandelt haben könnte.

Ob die »Pandora Papers« einen Einfluss auf die Wahlen haben werden, ist unsicher. Es wäre nicht die erste Finanzaffäre des Premiers. Im Mittelpunkt steht dabei das Firmenkonglomerat Agrofert, das der Premier offiziell 2017 an einen Treuhandverwalter übertragen hatte. Der Vorwurf – auch aus Brüssel – lautet, dass es einen Interessenkonflikt gebe, weil Babis weiterhin von dem Landwirtschaftsunternehmen profitiere. Oppositionelle Medien sprechen bei der so offensichtlichen Verflechtung der Geschäfte des Premiers mit staatlichen Strukturen von der »Agrofertisierung« Tschechiens.

Hinzu kommt das Abschneiden von Babis in der Coronapandemie. Mit über 30.000 Opfern hatte das Land zeitweise eine der höchsten Todesraten gemessen an der Gesamtbevölkerung. Für die seit 2017 bestehende Minderheitenregierung aus ANO und Sozialdemokraten, die auf die Duldung durch die Kommunistische Partei Böhmen und Mährens (KSCM) angewiesen war, sah es nach einer schweren Krise aus.

Derart unter Druck geraten, setzte der Premier im Wahlkampf vor allem auf das Schüren von Ressentiments gegen Flüchtlinge und Klimaschutzaktivisten. Schützenhilfe kam aus Budapest: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban besuchte pressewirksam seinen tschechischen Amtskollegen Ende September im nordböhmischen Usti nad Labem.

Die großen Oppositionsparteien haben ihre Kampagne auf Babis und seine Skandale ausgerichtet. Sie kritisieren eine »Abkehr von Europa« und die »Zerstörung demokratischer Institutionen«. Das Bündnis Spolu will beispielsweise mit dem Versprechen von mehr EU- und NATO-Anbindung punkten – und setzt auf antikommunistische Stimmungsmache. Spitzenkandidat Petr Fiala twitterte Anfang der Woche stolz den Ausschnitt aus einer Fernsehdebatte, in der er Babis an den Kopf warf: »Sie als Altmarxist verbinden sich mit den Kommunisten, zu denen Sie einst gehörten.« Eine Anspielung darauf, dass Babis vor 1989 Mitglied der KP der Tschechoslowakei gewesen ist.

Zahnlos blieb weitgehend auch die Kampagne der Piraten. Die vor allem in den urbanen Milieus verankerte Partei mit ihrem Aushängeschild Ivan Bartos wollte mit technokratischer Sachlichkeit überzeugen und konnte doch nicht genau vermitteln, wofür sie jenseits ihrer Ablehnung von Babis steht.

Um einen Wiedereinzug bangen müssen diesmal die Kommunisten, sie stehen bei 6,5 Prozent. Ihr Programm ist zwar konsequent sozial ausgerichtet, außenpolitisch stehen der Frieden mit China und Russland und der Austritt aus der NATO im Mittelpunkt. Aber die Duldung der Babis-Regierung durch die KSCM – mit rund 30.000 Mitgliedern immer noch die größte Partei des Landes – hat an ihrem Image als Fundamentalopposition gekratzt.

Mit wem Babis im Falle eines Wahlsiegs koalieren könnte, ist ungewiss. Denn der bisherige Partner, die Sozialdemokraten, wird es voraussichtlich nicht ins Parlament schaffen. Ausgehend vom Wahlkampf des Premiers wird befürchtet, dass er sich mit der rassistischen SPD von Tomio Okamura zusammentun könnte.