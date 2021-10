Futter für Nawalny?

REUTERS/Alexsey Druginyn/RIA Novosti/Pool Nichts außer Spekulationen: Zu Wladimir Putin haben die »Pandora Papers« lediglich Verdächtigungen zusammengetragen

Als die Süddeutsche Zeitung am Dienstag begann, Enthüllungen aus den sogenannten Pandora Papers über organisierte Steuervermeidung durch Politiker zu veröffentlichten, illustrierte den ersten Text ein in Schnipsel geschnittenes Bild von Wladimir Putin. Obwohl der Beitrag zur mutmaßlichen Rolle des russischen Staatschefs eigentlich nichts enthielt außer Spekulationen über eine mutmaßliche Exgeliebte Putins und eine Tochter – angeblich aus ihrer Liaison mit Putin in den 90er Jahren. Kurz nach deren Geburt sei auf den Namen einer Briefkastenfirma, deren Anteile der mutmaßlichen Putin-Geliebten gehörten, ein teures Appartement in Monaco gekauft worden. Und nach knapp drei Zeitungsseiten gab es das böswillige Kompliment des Nawalny-Stabschefs Leonid Wolkow, Putin sei »viel zu schlau«, um irgendwo Spuren seiner Finanzgeschäfte zu hinterlassen. So hält man den Verdacht aufrecht, auch wenn man ihn nicht beweisen kann. Alle anderen Enthüllungen mit Russlandbezug betreffen Figuren der zweiten oder dritten Reihe: den Schwiegersohn von Außenminister Sergej Lawrow, einen leitenden Redakteur des Staatsfernsehens oder den Chef der Präsidialverwaltung, manche davon auch bereits verstorben.

Kapitalflucht

Dabei sind die größten Fische in der osteuropäischen Abteilung der Enthüllungen zwei amtierende Staats- und Regierungschefs prowestlicher Staaten: der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis. Letzterer soll sich vor zwölf Jahren ebenfalls über Briefkastenfirmen ein Schloss an der französischen Riviera gekauft haben, ersterer soll Teile seines Filmgeschäfts in Auslandsfirmen ausgelagert haben, auf deren Dividenden er nicht nur keine Steuern gezahlt habe; womöglich hätten diese in Steueroasen angemeldeten Unternehmen auch noch Beihilfe dazu geleistet, dass der Oligarch Igor Kolomojskij die ihm gehörende »Privatbank« noch kurz vor deren Pleite im Jahre 2016 um fünf Milliarden Dollar erleichtern konnte. Schwerwiegender sind die Vorwürfe gegen Selenskij: Die ihn betreffenden Vorfälle sollen unmittelbar vor seinem Wechsel in die Politik stattgefunden haben oder sogar noch andauern; Babis kann sich im Zweifelsfall immer noch darauf hinausreden, zum Zeitpunkt des Erwerbs der Villa vor 20 Jahren sei er ja nur erfolgreicher Geschäftsmann gewesen und kein Politiker.

Putins Sprecher Dmitri Peskow reagierte denn auch betont gelassen auf die Veröffentlichung der Dokumente: Russland sehe »keinen Anlass für Ermittlungen«, es gehe dort um keine »verborgenen Reichtümer«, zitierte ihn die Nowaja Gaseta, die als einziges russisches Medium die im Westen herrschende Aufregung mitmachte. Wobei Peskows Äußerung wohl auch heißen sollte, das alles sei den russischen Diensten ohnehin schon bekannt. Das ist sicher so, und es dürfte auch ein Mittel zur politischen Disziplinierung der russischen Kapitalistenklasse sein, ihr das gelegentlich diskret in Erinnerung zu rufen. In der Sache gibt sich Russlands Regierung gegen die Kapitalflucht machtlos. Dass reiche Russen ihr Geld gern außer Landes bringen, ist ein offenes Geheimnis, und Putins Administration hat mehrfach – allerdings ohne durchschlagenden Erfolg – versucht, solches Fluchtkapital in heimische »Sonderwirtschaftszonen« zurückzuholen, mit dem Angebot, es gleichzeitig zu legalisieren.

Auffällige Lücke

Weiter verwies Peskow darauf, dass die Liste der Politiker und Spitzenbeamten, die Dienste von Briefkastenfirmen, obskuren Stiftungen und ähnlichen Rechtskonstruktionen nutzten, eine auffällige Lücke aufweise: Sie enthalte keine einzige Person mit Wohnsitz in den USA. Daraus nun aber abzuleiten, die Enthüllungen seien eine Operation US-amerikanischer Geheimdienste, um die Antikorruptionsagitation der Stiftung von Alexej Nawalny am Leben zu halten, scheint wohl etwas verkürzt. Es mag für das Listing von Amtsträgern wie der Präsidenten von Chile, Ecuador oder Kenia oder des Emirs von Katar gelten, von deren innenpolitischem Standing aus US-Sicht wenig abhängt: dass sie als Alibis zur Verdeckung der eigentlichen Absicht genannt werden. Dagegen sprechen jedoch die Vorwürfe an die Adresse des früheren britischen Premierministers und treuen US-Alliierten Anthony Blair, ebenfalls beim Kauf von Immobilien zum Zweck der Steuervermeidung Briefkastenfirmen genutzt zu haben. In der britischen Öffentlichkeit sorgte die Affäre jedenfalls für einige Aufregung und veranlasste den an der Recherche beteiligten Guardian zu heftigen Vorwürfen an die Adresse der eigenen Regierung, nichts gegen Steuervermeidung zu tun, sondern im Gegenteil diverse Außenposten des ehemaligen Empires von den Kanal- bis zu den Jungferninseln zu nutzen, um hieraus ein Geschäftsmodell zu machen.