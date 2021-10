Frankfurt am Main. Handballbundestrainer Henk Groener will seine Zukunft bei der deutschen Frauennationalmannschaft nach der WM in Spanien (2. bis 19. Dezember) klären. »Wir wollen uns die Zeit nehmen. Mein Fokus liegt auf der EM-Qualifikation und der WM, alles andere ergibt sich daraus. Wir sind auf dem Weg nach oben«, sagte der Niederländer in einer Presserunde am Mittwoch. Groeners Vertrag läuft am Jahresende aus. Mit DHB-Sportvorstand Axel Kromer sei er so verblieben, »dass wir den Vertrag bis Ende April verlängern, damit wir uns im Vorfeld der WM keine Gedanken machen müssen, was danach passiert«. (sid/jW)