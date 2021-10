Doppelte Standards

WDR/Tilman Schenk »Persona non grata«: Nemi El-Hassan

Im Deutschland der Zukunft hat eine ganz andere Diktatur begonnen. »›Wollt Ihr absolute Diversität?‹, schreit ein junger Mann mit Vielfaltsmerkmal ins Megaphon. ›Ja!‹, skandiert die Menge, klatscht und jubelt.« Mit diesen Worten, die auf Joseph Goebbels’ Sportpalastrede von 1943 anspielen, beginnt der Roman von Constantin Schreiber »Die Kandidatin«. Ein reißerisches Machwerk, das den Roman »Unterwerfung« des Franzosen Michel Houellebecq zum Vorbild hat. Schreiber skizziert in seinem Buch eine feindliche Übernahme Deutschlands durch Muslime, die zu einer Art »Diktatur der Diversität« führt. »Der Roman strotzt vor Ressentiments«, schrieb die Taz, als das Buch im Juni herauskam.

»Die Kandidatin« wäre vermutlich von den Feuilletons als Schundliteratur bewertet und keiner Zeile gewürdigt worden, wenn der Autor nicht in einer anderen Rolle bekannt wäre. Constantin Schreiber ist seit Januar 2017 bei ARD-aktuell tätig und moderiert Ausgaben der »Tagesschau« und des »Nachtmagazins«. Ihm ist vergönnt, was der deutsch-palästinensischen Journalistin und Medizinerin Nemi El-Hassan jetzt vom WDR verwehrt worden ist: bei einem Sender der ARD vor der Kamera zu stehen. Ein Vergleich des Vorgehens in der »Affäre El-Hassan« mit dem im »Fall Schreiber« sagt viel aus über Doppelstandards bei den öffentlich-rechtlichen Sendern und in den Medien insgesamt.

Zur Erinnerung: Mitte September wurde El-Hassan nach einer Kampagne von Bild und Bild TV (siehe jW vom 23. September) zur Persona non grata erklärt. Das Boulevardblatt hatte Bilder präsentiert, die die Journalistin 2014 auf der Al-Kuds-Demonstration in Berlin zeigten, die sich gegen die Politik Israels richtet und der regelmäßig »antisemitische Tendenzen« vorgeworfen werden. Dass sich El-Hassan von der Teilnahme an der Demo distanzierte, half ihr nicht. Der WDR, bei dem sie im November eine Stelle als Moderatorin des Wissenschaftsmagazins »Quarks« antreten sollte, entschied Ende September, dass sie die Sendung vorerst nicht moderieren wird.

Das Problem, so WDR-Intendant Tom Buhrow, sei weniger ihre Teilnahme an der Al-Kuds-Demonstration als vielmehr »problematische Likes«. Die Instagram-Likes, auf die Buhrow sich bezieht, hatte zuvor Bild »aufgedeckt«. Sie galten dem Account »Jewish Voice for Peace«, eine israelkritische Gruppe. Die Berliner Zeitung bezeichnete die Begründung des WDR zu Recht als abwegig. Die Forderungen der Gruppe würden »im deutschen Kontext« in die Nähe von Antisemitismus gerückt, ihre kritische Diskussion gelte etwa in der israelischen, palästinensischen oder amerikanischen Öffentlichkeit aber als relativ normal.

Während El-Hassan der Auftritt vor der Kamera verweigert wurde, ist Constantin Schreiber, dessen Buch von vielen Seiten massiv kritisiert und von Rechten bejubelt wurde, nach wie vor regelmäßig um 20 Uhr in der Tagesschau zu sehen. Das Buch sei ja »nur« ein Roman und Privatsache, hieß es bereits im Juni vom für die Tagesschau zuständigen Sender NDR. Auf Anfrage von jW bestätigte die NDR-Presseabteilung am Dienstag, dass diese Haltung weiter gilt: »Die schriftstellerische Tätigkeit von Herrn Schreiber ist getrennt von seiner Tätigkeit bei ARD aktuell zu betrachten und fällt unter die Kunstfreiheit«, heißt es in der Stellungnahme.

Der Vergleich der beiden Fälle zeigt vor allem eines: Wenn es um Israel geht und der Vorwurf von Antisemitismus im Raum steht, so abwegig er auch sein mag, reichen schon ein paar Likes, um einer anerkannten Journalisten die Tür zu weisen. Wenn jemand ein Buch mit Ressentiments gegen Muslime und Linke füllt, wird das vom Sender als Privatsache betrachtet, solange »Roman« auf dem Buch steht.