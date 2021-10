Sonja Stadelmaier »Ich kenne einen antriebslosen Zustand, in dem ich trotzdem geliebt werden will.« – Moritz Krämer

Fühlen Sie sich manchmal wie ein Hummer auf dem Weg zum Kochtopf?

Nie. Manchmal verdächtige ich mich, einen Hummer in den Topf geworfen zu haben.

Eigentlich nerven mich Geigen. Wenn aber im Titelsong Ihrer LP die Fidel tönt, gefällt mir das sehr gut. Wie kommt der Text zur Musik?

Ich muss in Stimmung sein, den Text zu meinen. Und in diese Stimmung muss mich die Musik bringen.

Wie wird man ein Meister des Understatements?

Ich finde die Arrangements und Sprüche auf diesem Album eher groß.

Wie haben Sie in den Coronamonaten gelebt und gearbeitet?

Ich habe auf etwas gewartet. Die ganze Zeit. Das war anstrengend, weil ich nicht wusste auf was. Ich war viel auf dem Spielplatz, und gleichzeitig habe ich sehr viel gearbeitet – an einer Theatermusik, an einer »Tatort«-Musik, einem Drehbuch, einer neuen Platte mit Francesco Wilking – viele verschiedene Dinge und immer nur ganz kurz, weil ich dann schon wieder auf den Spielplatz musste.

Ihre Themen auf der LP sind Versagensangst, Depressionen, Wut. Ganz schön heftig, oder?

Die dunklen Seiten, ja, aber vom Überwinden, Auftauchen und Verzeihen erzählen die Texte, glaube ich, auch.

Ist die Flucht aufs Land eine Lösung?

Vielleicht eher ein Lebensabschnitt.

Warum singen Sie auf Deutsch?

Es ist die Sprache, in der ich zu Hause bin. Aber ich starte gerade mein englischsprachiges Musikprojekt The Forbidden Flute.

Ist die Sehnsucht nach Anerkennung und Liebe Antrieb?

Weiß ich nicht. Ich kenne einen antriebslosen Zustand, in dem ich trotzdem geliebt werden will. Vielleicht ist es eher die Sinnsuche, die uns antreibt?

Als was möchten Sie wiedergeboren werden?

Auf keinen Fall als Lobster.