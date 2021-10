Abgründe bundesdeutscher Justiz

Paul Zinken/dpa/ZB

Zum Prozessbeginn gegen einen ehemaligen Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen teilte der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma am Mittwoch mit:

Morgen, am 7. Oktober 2021, beginnt in Brandenburg an der Havel vor dem Landgericht Neuruppin der Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen. Dem mittlerweile Hundertjährigen wird willentliche Beihilfe zum Mord an 3.518 Menschen vorgeworfen. Unter den Opfern waren auch zahlreiche Sinti und Roma. (…)

Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, betont das jahrelange Versagen der deutschen Justiz, die erst seit wenigen Jahren von sich aus Prozesse gegen die noch lebenden Täterinnen und Täter anstrengt: »Jahrzehntelang zog die bundesdeutsche Justiz die Mörder und Mordgehilfen des Völkermordes an den Sinti und Roma trotz zwingender Rechts- und Beweislage nicht zur Verantwortung. Über 30 Straf- und Ermittlungsverfahren wurden auf Initiative des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma angestrengt, nur in einem einzigen Fall, dem des Blockführers in Auschwitz, E. A. König, kam es zu einem Urteil. Die wenigen Überlebenden, die ihre Familien verloren hatten, warteten vergeblich darauf, dass die NS-Täter zur Rechenschaft gezogen wurden.« Die Täter aus Justiz und Reichssicherheitshauptamt wurden vielmehr in die staatlichen Strukturen der jungen Bundesrepublik aufgenommen und konnten gerade in Polizei und Justiz ihre mörderische Tätigkeit verdecken und oft genug rechtfertigen. (…)

In einer Pressemitteilung des am »Fretterode-Prozess« gegen gewalttätige Neonazis beteiligten Rechtsanwalts Sven Adam vom Mittwoch heißt es:

Im Fretterode-Prozess vor dem Landgericht Mühlhausen wurden am siebten Prozesstag (4.10.2021) vier Polizeibeamte vernommen, die nach dem Angriff vom 29.4.2018 mit Ermittlungen an den Häusern von Thorsten Heise in Fretterode beauftragt waren. Die Beweisaufnahme ergab, dass trotz unmittelbarer Sichtung des Täterfahrzeuges auf dem Gelände der Familie Heise diverse Personen unter den Augen der Beamten über Stunden etliche Gegenstände aus dem Fahrzeug entnehmen und hineinlegen konnten. (…) Im Zuge der anschließenden Begehung des Wohnhauses durch zwei Beamte wurde lediglich und erfolglos nach einem der bereits namentlich bekannten Tatverdächtigen gesucht, nicht aber nach den Tatwaffen oder dem Raubgut (Fotoausrüstung). (…) In einer Verhandlungspause sprachen zudem zwei der Beamten mit dem Verteidiger des ebenfalls angeklagten Sohnes von Thorsten Heise. Einer der bereits vernommenen Beamten richtete dabei die Frage an den Verteidiger: »War das in Ordnung, was ich da gerade gesagt habe, oder war das total kacke?«

»Die Qualität der Ermittlungsarbeit der Polizeibeamten vor Ort ist abgründig, grenzt an Arbeitsverweigerung und ist einzig mit schlechter Ausbildung nicht mehr zu erklären«, ärgert sich RA Sven Adam über die Ermittlungsfehler der Eichsfelder Polizei. »Hätten die beiden Betroffenen die SD-Karte mit Fotos von einem der Täter nicht gesichert, könnten die Täter für diese brutale Tat nicht belangt werden. Die Eichsfelder Polizei war keine Hilfe, und das Gespräch mit einem der Verteidiger in einer Verhandlungspause lässt unangenehm viel Raum für Spekulationen hinsichtlich der Gründe für dieses Versagen«, so Adam weiter.