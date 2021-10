Die »Ampel« steht

Karina Hessland/imago sportfotodienst Ginge es um die Positionen von SPD, Grünen und FDP zum Spitzensport, wäre schon morgen problemlos eine Koalition möglich

Ob der Sport bei den Sondierungen um »Ampel« oder »Jamaika« dieser Tage überhaupt einmal vorkommt? Schwer anzunehmen, im Wahlkampf spielte das Thema keine Rolle. Ginge es um die Positionen von SPD, Grünen und FDP zum Spitzensport, wäre schon morgen problemlos eine Koalition möglich. Während sich CDU/CSU in den »Wahlprüfsteinen des Sports« in nichtssagenden Allgemeinplätzen verlieren – »noch bessere Trainings- und Wettkampfbedingungen etablieren, die Stützpunktstruktur modernisieren und die Organisation professionalisieren« –, rücken die »Ampel-Frauen und -Männer« unisono die »duale Karriere« und ihren Wert für den sportlichen Erfolg ins Zentrum. Die drei Parteien liegen bei der Parallelität von Training einerseits sowie Ausbildung und Beruf für Athleten andererseits nicht nur nahe beieinander, sondern gleichauf wie bei einem Fotofinish.

Die SPD strebt »eine langfristig ausgerichtete Nachwuchsförderung an den Bundesstützpunkten mit guter Absicherung der Athlet*innen (duale Karriere) und verbesserten Arbeitsbedingungen für Übungsleiter*innen, Trainer*innen sowie fundierter sportwissenschaftlicher und medizinischer Begleitung durch Integration des Wissenschaftlichen Verbundsystems Leistungssport (WVL)« an. Die Grünen sprechen von einer »Erweiterung der dualen Karriere«, während die FDP mit IOC-Präsident Thomas Bach als prominentem Mitglied diesen Aspekt am dezidiertesten behandelt: »Gerade abseits des Fußballs ist es bisher oft wenig attraktiv, sich als junger Mensch für eine Laufbahn im Leistungssport zu entscheiden. Das muss sich ändern. Daher wollen wir die duale Karriere im Sport stärken – auch für paralympische Athletinnen und Athleten. Innerhalb eines dualen Systems müssen wir Verantwortung für die Athletinnen und Athleten übernehmen und Trainings-, Wettkampf-, Ausbildungs-, Studien- und Arbeitszeiten einander anpassen.« Das bewährte Modell von Partner(hoch)schulen des Leistungssports sollte ausgeweitet und die Privatwirtschaft stärker eingebunden werden. »Auf dem Arbeitsmarkt setzen wir auf den Dialog mit und Anreize für Unternehmen, um duale Karrieren im Sport möglich zu machen.« Zugleich wollen sich die Liberalen dafür einsetzen, dass gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, Bundeswehr, Polizei, Zoll, Sporthilfe und den Spitzenverbänden »eine zeitgemäße Strategie der öffentlichen Unterstützung von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern auf den Weg gebracht wird«.

Die SPD will derweil für die nötige Kontrolle über die sinnvolle Verwendung der staatlichen Ausgaben für den Spitzensport sorgen. Allein aus dem Bundesministerium des Innern (BMI) flossen in diesem Jahr rund 300 Millionen Euro. Die SPD, so ihr Wahlversprechen, verbinde mit dieser Förderung »für die kommende Wahlperiode die Erwartung, dass die Sportverbände ihrer Verantwortung zur Umsetzung der vereinbarten ›Nationalen Strategie Sportgroßveranstaltungen‹ sowie des Konzepts zur ›Neustrukturierung des Leistungssports und der Spitzensportförderung‹ gerecht werden«.

Seltsam nur, dass dieselben Genossen – wie auch CDU/CSU und Grüne bei Stimmenthaltung der FDP – sich eben dieser Kontrolle im Sportausschuss verweigerten, als sie im ­Januar dieses Jahres die Linke-Fraktion einforderte. Nach dreieinhalb Jahren sei es an der Zeit, so das Ansinnen ihres Antrages, diese sogenannte »Leistungssportreform« endlich einmal auf den Prüfstand zu stellen. Das Vorhaben wurde im November 2016 vom BMI in Gang gesetzt, einen Monat später von der DOSB-Vollversammlung gebilligt und Ende Juni 2017 vom Bundestag beschlossen, nachdem zuvor der Bund der Steuerzahler deutlich die effiziente Verwendung der Steuermillionen im Spitzensport angemahnt hatte.