Rotlicht: Wahlfälschung

Roberto Pfeil/dpa Wer beobachtet die Wahlbeobachter? (Wahllokal in Leverkusen, 23.9.2021)

Wahlfälschung ist, der aufsehenerregenden Berichterstattung zum Trotz, das Langweilige an der Demokratie. Gerne wird versucht, das Problem ganz abzuwälzen: Das Ganze sei ein Phänomen »autoritärer Staaten«; gemeint sind vor allem sozialistische. Doch sozialistische und bürgerliche Demokratien haben hier tatsächlich etwas gemeinsam: In beiden ist die rohe Fälschung von Stimmen das plumpeste, daher unbeliebteste aller möglichen Mittel, um gewünschte Ergebnisse im Sinne der Herrschenden herzustellen. Reden wir von Wahlfälschung, so grenzen wir implizit immer die direkte Wahlmanipulation von der indirekten Wahlbeeinflussung durch Propaganda, Ausübung indirekten Drucks zur Konformität oder durch die Strukturen des politischen Systems ab. Das Neueinteilen von US-Wahlbezirken je nach erwartbaren Stimmenmehrheiten beispielsweise ist natürlich eine Form der Wahlfälschung, wird aber nicht als solche verstanden.

Wenn auch jeder Staat darum bemüht ist, Abstimmungen gemäß den Rahmenbedingungen zu gestalten, die seine Stabilität gewährleisten, so ist der bürgerlichen Demokratie die politische Konkurrenz von Parteien und Politikern, die alle gern auf staatlich alimentierten Posten eingesetzt werden wollen, eigentümlich. In diesem Sinne der fortdauernden Motivation zum Betrug aus rein wirtschaftlichen Gründen ist Wahlfälschung eher Sache »unautoritärer Staaten«. Auch geschichtlich ist das Phänomen eng mit der repräsentativen Demokratie verbunden. Erfunden haben es die alten Römer, die das erste hinreichend formalisierte Wahlsystem hatten, um systematischen Betrug zu ermöglichen. Bereits ab dem 2. Jahrhundert v. u. Z. bürgerte sich ein, zur Gewinnung von Stimmen sogenannte Wahlvereine (lat. sodalicium) zu gründen. Das Klinkenputzen lief dann allerdings etwas handgreiflicher ab, als man es von heutigen Wahlwerbern gewohnt ist. Aufgrund von Gewalteskalationen und immer häufigeren Stimmfälschungen mussten sich die Römer auch die ersten Gesetze gegen Wahlbetrug einfallen lassen, von denen das berühmteste – das Lex Licinia de sodaliciis – im Jahr 55 v. u. Z. eingeführt wurde.

In Deutschland werden Wahlvergehen rechtlich in Paragraph 107 des Strafgesetzbuches geklärt, der u. a. Wahlbehinderung, Verletzung des Wahlgeheimnisses und Stimmfälschungen mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren ahndet. Als Allheilmittel zur vorbeugenden Verhinderung etwa des Wegwerfens gültiger oder des Einschmuggelns neuer Stimmzettel preist uns die Politikwissenschaft Transparenz an. Wahlbeobachter sollen daher die Stimmabgabe kontrollieren. Doch wer beobachtet die Beobachter? Weitere Beobachter. In Deutschland etwa seit der Bundestagswahl 2009 auch Vertreter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

So problematisch die darin steckende Vorstellung politischer Neutralität auch ist, trifft es zu, dass Wahlen auf nationaler Ebene in großen Staaten eine Angelegenheit sind, an der Zehntausende, mitunter Hunderttausende Menschen als Staatsbeamte, ehrenamtliche Wahlhelfer oder Wahlbeobachter beteiligt sind. Die Chancen, hier zu fälschen, sind minimal. Daher ist es kein Zufall, wenn die BRD-Wahlskandale der neueren Zahl, die der Wikipedia-Artikel zum Begriff »Wahlfälschung« aufzuzählen vermag, von Dachau über Quakenbrück zu Hamm allesamt nur auf lokaler Ebene angesiedelt sind. Die demokratiespezifischen Probleme der Gegenwart sind folglich auch nicht Wahlfälschungen an sich, sondern erstens die Zerrüttung der politischen Stabilität durch den allgegenwärtigen Vorwurf der Manipulation und zweitens wachsende Unfähigkeit oder der Unwillen, Tausende Menschen so zu koordinieren, dass der Urnengang überhaupt reibungslos ablaufen kann. Woran die bürgerliche Demokratie im Endstadium leidet – die Bundestagswahl im September hat es gezeigt –, ist nicht Wahlbetrug, sondern Wahlversagen.