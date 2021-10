Die Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz solidarisiert sich mit der örtlichen »Krankenhausbewegung«. Am Dienstag empfing der neue Intendant René Pollesch Streikende in dem Theater. Seit 28 Tagen befinden sich die Beschäftigten von Charité, Vivantes und Vivantes-Töchtern im Ausstand, um die Einführung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) für die Beschäftigten der Tochterunternehmen und einen »Tarifvertrag Entlastung« durchzusetzen. Bei einer Pressekonferenz erklärte Silvia Habekost, Anästhesiepflegekraft bei Vivantes, dass sich die Streikenden nicht spalten lassen. (jW)