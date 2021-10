Kunst, Fürsorge und Asphalt

Uwe Zucchi/dpa Präsentation der Oktoberausgabe der Straßenzeitung »Asphalt« mit der kompletten Künstlerliste der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler der Documenta 15 (Kassel, 1.10.2021)

Einer der wichtigen Termine in Vorbereitung der jeweiligen Documenta-Ausstellungen ist die Bekanntgabe der eingeladenen Künstlerinnen und Künstler. Das kuratierende indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa hat sich gegen den üblichen Weg über ein großes Feuilleton oder Kunstmagazin entschieden. Die vorläufige Liste wurde in einem neunseitigen Artikel für das Straßenmagazin Asphalt veröffentlicht, dessen Oktober-Ausgabe wohl in den kommenden Tagen bereits ausverkauft sein wird. Medien mögen diesen Schritt als PR-Gag bezeichnen, aus der Sicht von Ruangrupa war es ein Beitrag zur praktischen Solidarität mit dem Magazin, das von Obdachlosen, ­Hartz-IV-Beziehern und anderen Bedürftigen vertrieben wird.

Bei den Eingeladenen handelt es sich hauptsächlich um Kollektive, die in insgesamt neun »Majelis« (Indonesisch für Rat, Versammlung) zusammengefasst sind. Geplant waren regelmäßige Treffen zur Vorbereitung, nun müssen die Majelis wegen Corona in kleineren Zusammenhängen und online miteinander kommunizieren. In diesen »Räten« entscheiden die Beteiligten gemeinsam über Projekte, Ressourceneinsatz und die Verwendung von Fördergeldern. An Ressourcen würden in einen gemeinsamen Pool eingebracht: »Arbeitskraft, Zeit, Raum, Essen, Geld, Wissen, Fähigkeiten, Fürsorge und Kunst.«

Wenn man die Liste durchschaut, findet man nur wenige bereits bekannte Namen, etwa Jimmie Durham, der bereits an der Documenta neun teilgenommen hat und 2019 mit dem Goldenen Löwen der Venedig-Biennale ausgezeichnet wurde. Auffällig ist die Zahl von Künstlerkollektiven wie den »Archives des luttes des femmes en Algérie« oder »Siwa platforme – L’Economat at Redyes«, die zusammen mit »Komina Film a Rojava«, »Another Roadmap Africa Cluster«, »Asia Art Archive« und anderen ein gemeinsames Majelis bilden. In der Benennung wurde übrigens konsequent auf Nationalitäten verzichtet. Statt dessen wurden die Eingeladenen unterschiedlichen Zeitzonen zugeordnet. Auffällig ist ein Schwerpunkt auf Künstler aus Lateinamerika, Afrika und Asien, die deutlich stärker repräsentiert sind als auf früheren Documenta-Schauen.

Auch die Wahl der Ausstellungsorte, die sich wie üblich über das ganze Stadtgebiet verteilen, zeugt von neuen inhaltlichen Setzungen. Dabei fällt auf, dass nicht nur bereits »erprobte« Veranstaltungsorte (Museen und Ausstellungshallen) genutzt werden, sondern auch Klubs und Hallen einer nicht mehr genutzten Industrieanlage im Osten der Stadt – eine Gegend, in die bislang noch keine Documenta vorgestoßen ist. Damit will sich die Ausstellung einer Bevölkerungsgruppe öffnen, die von zeitgenössischer Kunst bislang kaum erreicht wurde. Der Eintrittspreis von 27 Euro (ermäßigt 19 Euro) dürfte freilich hinderlich sein. Doch macht die Documenta 15 ein Angebot: »Spenden Sie ein Soliticket, das von einer anderen Person als Freiticket abgerufen werden kann.«