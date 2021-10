Ewig heimatlos

Hintergrund: Mehr Schatten als Licht

Der 1948 geborene libysche Autor Ibrahim Al-Koni schilderte in einer Novelle, wie der mumifizierte Leichnam eines Tuareg-Häuptlings den Vorsitz einer Stammesversammlung einnimmt. Das bizarre Schauspiel soll den an diesen Häuptling gebundenen Clan weiter an der Macht halten. Für die Algerier war ein ähnliches, surreal anmutendes Schauspiel von 2013 bis 2019 Realität geworden: Ihr Präsident hatte seine Bewegungs- und temperamentvolle Redefähigkeit verloren. Wurde er im Rollstuhl präsentiert, wirkte er eher tot als lebendig.

Obwohl es dem seit 1999 amtierenden Abdelaziz Bouteflika gelungen war, den blutigen Bürgerkrieg zu beenden und das in Isolierung geratene Land wieder auf die internationale Bühne zu führen, schlug ihm von vornherein auch Ablehnung entgegen. Dass er wichtige, auch während des Bürgerkriegs untereinander konkurrierende Parteien in eine breite Regierungskoalition zwingen konnte, ließ seinen autoritären Charakter erkennen. Zwar legte er selbst eine modern-liberale Haltung an den Tag. Aber in der von ihm konzertierten »Bürgerversöhnung« sahen sich die auf die Verteidigung der Republik orientierten Demokraten verraten: Die militärisch besiegten Islamisten wurden nicht, wie gesetzlich festgelegt, vor Gericht gestellt, sondern durch Gnadenakte und finanzielle Gaben in den Frieden gelockt. Dagegen erhielten die Familien der Terroropfer und auch die an der Terrorbekämpfung beteiligten Freiwilligen kaum Kompensationen. Außerdem sahen die Algerier, dass bald – wie in anderen ehemals sozialistischen Ländern – eine sich ungeheuer bereichernde Schicht aus Militärs und Kleptokraten um den Präsidenten rotierte.

Da während Bouteflikas Amtszeit die Erdöl- und Gaspreise sehr anstiegen, konnte er die Unzufriedenheit der Bürger durch Lohn- und Rentenerhöhungen mildern. Ersticken konnte er sie nicht. Die unabhängige Presse signalisierte großen Unmut, als er die Verfassung ändern ließ, um sich eine dritte Amtszeit und schließlich auch noch eine vierte zu genehmigen. Als der zum Schatten seiner selbst Verkümmerte für ein fünftes Mandat nominiert wurde, schritt eine am 22. Februar 2019 beginnende und bis in die Coronazeit fortgesetzte mächtige Volksbewegung ein, der »Hirak«, zu deutsch: die Aktion. Am 27. April unterschrieb Bouteflika seinen Rücktritt.

So endete ein Politiker kläglich, der zu den Helden der Emanzipationsbewegungen der sogenannten dritten Welt zählte. Als junger Außenminister hatte er in der UNO erstmals die Schande der südafrikanischen Apartheid angeprangert, die Palästinensische Befreiungsorganisation unterstützt und einigen Black Panther Asyl gewährt. Abdelaziz Bouteflika starb am 17. September 2021. (ske)