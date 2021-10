Macron am Haken

Eric Gaillard / Reuters

In Frankreich haben Gewerkschaften am Dienstag landesweit gestreikt. Aufgerufen waren laut Medienberichten sowohl Arbeiter und Angestellte in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst als auch Studenten. Wie in Nizza (siehe Foto) protestierten sie unter anderem gegen die von Präsident Emmanuel Macron durchgebrachte »Reform« der Erwerbslosenversicherung und für höhere Löhne. Laut Medienberichten wollen die Gewerkschaften damit auch erreichen, dass soziale Fragen in den Mittelpunkt der Vorbereitung der Präsidentschaftswahlen 2022 rücken. (jW)