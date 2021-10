Als ob nichts gewesen wäre

imago images/Scanpix Erfolg ist Handarbeit: Portugal feiert (3.10.2021)

Futsal ist eine international anerkannte Variante des Hallenfußballs, die in den deutschsprachigen Ländern bis heute weitgehend unbekannt ist. Eine offizielle deutsche Meisterschaft gibt es erst seit 2015, eine offizielle deutsche Nationalmannschaft seit 2016 und die Bundesliga seit quasi vorgestern. Das erste Futsalbundesligaspiel fand am 3. September im Castello in Düsseldorf-Reisholz zwischen Fortuna Düsseldorf und dem deutschen Rekordmeister Hamburger SV-Panthers statt und endete mit 1:0. Eines der zehn Gründungsmitglieder, 1894 Berlin, zog sich am 26. September wegen »finanzieller Schwierigkeiten« bereits wieder aus der Bundesliga zurück. Das alles verwundert kaum in einem Land, das bis heute mit dem guten alten Rugby, immerhin die Sportart aus der sich Fußball entwickelt hat, derart stiefmütterlich verfährt.

Die Wiege des Futsal liegt in Südamerika. Er ist nämlich so alt wie die Fußballweltmeisterschaften selbst und kommt vom Río de la Plata – zunächst wohl, wie der Tango, von der uruguayischen Seite. Die erste offizielle Institution des neuen Sports war die 1952 in São Paulo gegründete Liga »Futebol de Salão«. Der beste Futsalspieler war definitiv Ronaldinho Gaúcho. Aber auch Messi, Xavi, CR7 und sogar Ronaldo und Pelé begannen ihre Weltkarrieren einst in der Halle.

Seit 1989 richtet der Fußballweltverband FIFA Futsalweltmeisterschaften aus. Am Sonntag ging in der Zalgirio-Arena Kaunas (Litauen) die neunte Edition mit dem Finale zwischen Titelverteidiger Argentinien und Portugal zu Ende. Der Name ­Futsal leitet sich vom portugiesischen Ausdruck »futebol de salão« und dem spanischen »fútbol sala« (Hallenfußball) ab, passendere Finalisten waren demnach kaum denkbar – wer will schon ein Brasilien gegen Spanien sehen? (Die Lusitaner mussten im Halbfinale bis ins Sechsmeterschießen, um die bärenstarken Kasachen zu eliminieren.) Vor dem Match fand das Spiel um Platz drei statt, das die Brasucas mit 4:2 (0:1) gegen Kasachstan gewannen, das zweimal geführt hatte. Das Endspiel wurde von Unparteiischen aus Kirgistan und Ägypten geleitet, vierte Schiedsrichterin (Timekeeper) war die Iranerin Gelareh Nazemi Deylami, die sich für die Aufgabe der Zeitnahme sowie das Zählen kumulierter Fouls zuständig zeigte. Warum sie das Finale nicht leitete, bleibt das Geheimnis der Zahngolddealer aus Zürich.

Portugal besiegte den bisherigen Weltmeister mit 2:1 und krönte sich nach dem dritten Platz 2000 (Guatemala) und dem vierten bei der letzten WM in Kolumbien (2016) erstmals selbst. Dramatischer geht’s nicht: Sekunden vor dem Schlusspfiff klärten die Portugiesen noch auf der Torlinie, und mit dem Abpfiff knallte Santiago Basile einen Schuss aus der Mitteldistanz an den Pfosten des von Bebé gehüteten Kastens! Es sollte einfach nicht sein. Zuvor gab es polemische Szenen: Das Handspiel eines portugiesischen Verteidigers im Sanktionsraum, der sich wie ein Raubtier in einen Schuss Basiles geschmissen hatte, ließ die Emotionen kochen – doch die Schiris entschieden nach der Revision, weiterspielen zu lassen, so als ob nichts gewesen wäre. Es war bereits die zweite Situation dieses Typs gewesen.

Zuvor hatte Matías Edelstein alleine vor dem leeren Tor den von Bebé nur abgeklatschten Ball nicht verstauen können. Bereits in der achten Minute war Argentiniens Stürmer Cristian Borruto nach einem Fausthieb in den Magen von Ricardinho (zum besten Spieler des Turniers gewählt) nach VIR-Beweis (Video Instant Replay) vom Platz gestellt worden. Nach dem Regelwerk des Futsal darf der betreffende Spieler nach Ablauf von zwei Minuten, oder nachdem die gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt hat, durch einen anderen Spieler ersetzt werden.