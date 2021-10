PantherMedia/Yevgeniy Sambulov Der Stoff, der alle Krankheiten besiegt

Das Untier scheint nützlich: Aus seinen Exkrementen lässt sich ein Stoff gewinnen, der alle Krankheiten besiegt und ewiges Leben zu garantieren scheint. Freilich muss, wer scheißt, zuvor gefressen haben. Und das Untier macht seiner Bezeichnung dadurch Ehre, dass es immer mehr Futter verlangt. Das glücklichste Land droht unglücklich zu werden. Zudem breitet sich doch eine Krankheit aus, gegen die das Wunderserum wirkungslos ist: eine hochansteckende Depression, die massenhaft zu Suiziden führt.

Daniel Dumonts Stück »Die Unendlichen« beginnt als Politparabel. Der Präsident des Landes (Alexander Kuchar) beklagt salbungsvoll das menschliche Leid und beschuldigt ein fremdes Land, die Seuche in die Welt gesetzt zu haben. Er wirbt für die Zustimmung zu einer humanitären Intervention, um die Bewohner des fremden Landes von ihrer Diktatur zu befreien. Seine Tochter Dori (Alexandra Maria Johannknecht), schon in Kampfuniform, spricht aus, was hinter den wohlbekannten Phrasen steckt. Sie verbindet nationalen Überlebenskampf mit individuellem Interesse: »Für alle reicht es nicht … Entweder die anderen oder wir. Du oder ich. Sie, ganz persönlich, ja Sie, und Sie, und Sie, wollen Sie leben – oder sterben und die anderen sollen leben, wie entscheiden Sie sich?«

Wie sie das macht, ihre Ansprache ins reale Theaterpublikum, das ist durchaus wirkungsvoll. Allerdings wäre eine Deutung des Stücks als Imperialismuskritik vorschnell. Auch eine Kritik am gegenwärtigen Naturverhältnis ließe sich zwar denken: Das System funktioniert nur bei immer erweitertem Verbrauch von Ressourcen. Aber das Stück entwickelt sich in eine ganz andere Richtung.

Das andere Land, dieselben Schauspieler. Franz Lenski, der zuvor als Sohn des Präsidenten unentschlossen Widerstand gegen dessen Kriegspläne erprobt hatte, spielt dort die Königin Coco. Kuchar tritt als clowneske Gestalt mit großen angeklebten Brüsten auf, komischer Verehrer (oder Verehrerin) von Elisha (wieder Johannknecht). Hier geht es locker zu, um nicht zu sagen albern. Elisha, die im Gebiet des Feinds war, warnt vor der kommenden Aggression. Aber die unwillige Königin spricht nur nach langer Überredung an ihr Volk – und lullt es dann ein.

Humanitär drapierter Imperialismus trifft auf träges Märchenland mit verunklarten Genderzuordnungen. Da hört jede mögliche politische Parabel auf. Tatsächlich verlagert sich der Konflikt immer mehr ins Innere der Personen. Die Jungen sind ohnehin als Grenzgänger angelegt: Der Präsidentensohn ist für den geplanten Krieg unentbehrlich, weil nur er die Lücke kennt, durch die ein Weg ins fremde Land geht. Elisha ist sich der Gefahr bewusst und will, um die Märchenwelt zu retten, zu politischen Mitteln greifen. Aber sogar in den imperialistischen Präsidenten dringt sein anderes Ich ein und durchschüttelt es, im wörtlichen Sinne.

Das ist von Kuchar beeindruckend gespielt. Johannknecht zeigt verwandlungsfähig sowohl die aggressive Dori als auch eine verlockende Elisha, die beinahe den Präsidentensohn zur Verweigerung bewegt. Lenski vermittelt das Schwanken jenes Sohnes ebenso wie die Trägheit der Königin. Die Uraufführungsinszenierung durch den Autor am Berliner Theater unterm Dach überzeugt durch gelungene Einfälle, für welche die so einfache wie gut bespielbare Bühne von Anja Mikolajetz einen Rahmen bietet. Dennoch bleiben Einwände.

Dumont arbeitet exzessiv mit der Konstruktion von Gegensätzen, aber er psychologisiert sie. Die Machthaber sind so aggressiv, weil sie im tiefsten Inneren einen Wunsch nach wahrer Befreiung spüren? Das mag es im Einzelfall geben. Aber die Spannungen, die das Subjekt durchziehen, bestehen objektiv im Außen. Darauf, dass ein Präsident seine Rolle als Machthaber nicht mehr erträgt, dürfte kaum Verlass sein. Auch besteht wenig Hoffnung, dass – wie bei Dumont – Präsidentenkinder zuletzt ihre innere Vielfalt erkennen und zulassen sowie irgendwas von Liebe reden. Gesellschaftliche Konflikte müssen gesellschaftlich ausgekämpft werden. Daran scheitert das Stück, das so vielversprechend begann.

