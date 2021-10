Wie rechts wird's?

Jörg Carstensen/dpa Hinter verschlossenen Türen überlegt Franziska Giffey derzeit, wie sie den SPD-Wählern eine Koalition mit CDU und/oder FDP schmackhaft machen kann

Nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in Berlin finden derzeit eine Reihe von Sondierungsgesprächen zwischen den Parteien statt. In welcher Koalition die Bundeshauptstadt zukünftig regiert werden soll, ist bisher noch vollkommen offen. So gilt Franziska Giffey, SPD-Spitzenkandidatin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, im Gegensatz zu weiten Teilen ihrer Parteibasis keineswegs als Freundin einer Neuauflage der bisher regierenden Koalition ihrer Partei mit Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. Die Sozialdemokratin war bereits im Wahlkampf auf Distanz zum Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« gegangen, das vor allem von der Linkspartei und Teilen der Grünen unterstützt wird.

Nachdem es am Freitag zu ersten Sondierungsgesprächen zwischen SPD mit Bündnis 90/Die Grünen und danach mit der Linkspartei gekommen war, trafen sich am Montag vormittag Abordnungen von SPD und CDU sowie von SPD und FDP am Nachmittag. Auch Grüne und Linke kamen am Nachmittag zu Gesprächen zusammen. Über die Inhalte der Sondierungsgespräche hatten alle Parteien Stillschweigen vereinbart und sich bisher auch daran gehalten.

Auffällig ist, dass vor allem die CDU mit aller Macht um die Gunst Giffeys buhlt. So sagte der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner gegenüber der Berliner Morgenpost (Montag), dass die SPD sich entscheiden müsse, ob es ein »Weiter so« mit Grünen und der Linkspartei gebe oder ein neues Bündnis mit CDU und FDP. »Wenn die SPD es ernst gemeint hat mit dem, was sie im Wahlkampf gesagt hat, dann gibt es sehr viele Übereinstimmungen zu unserem Wahlprogramm«, so Wegner weiter.

Am Montag wandte sich ein »Arbeitskreis Munizipalismus Berlin« mit einem Aufruf, der die sperrige Überschrift »Gemeinsam mehr erreichen – für die sozialökologische Transformation Berlins und eine Regierung, die mit den Bewegungen der Stadt kooperiert« an die Öffentlichkeit. Das Bündnis wirbt für eine Fortsetzung der bisherigen »rot-rot-grünen« Regierungskoalition. Es darf bezweifelt werden, dass der Aufruf, der bisher nur von wenigen Dutzend Initiativen und Einzelpersonen unterzeichnet wurde, die SPD bezüglich der Wahl ihrer Koalitionspartner sonderlich beeindrucken kann. So ist die ehemalige Berliner Wohnungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) mit Abstand die prominenteste Unterstützerin der Initiative, die ansonsten nur von einer Handvoll unbekannter SPD- und Grünen-Politiker aus der jeweiligen Parteibasis mitgetragen wird.

Für Mittwoch sind weitere Gespräche zwischen SPD und Grünen anberaumt. Auch SPD und Linke wollen dann noch einmal zu weiteren Sondierungen zusammenkommen, die Giffey laut eigenem Bekunden bis Mitte Oktober abgeschlossen haben will.