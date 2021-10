Geld am Fiskus vorbeigeschleust

Chris Jackson/POOL/AP/dpa Selbstgerecht: Der britische Expremier Anthony Blair beklagt sich über Steuerhinterzieher, profitiert aber von Offshore-Geschäften

Das internationale Journalistennetzwerk ICIJ erhebt schwere Vorwürfe gegen führende Politiker. Am Sonntag abend veröffentlichten die im Netzwerk vertretenen deutschen Medien Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR Berichte über dubiose Geschäfte mit Briefkastenfirmen.

Demnach tauchten in den Unterlagen 35 amtierende und frühere Staatslenker auf. Der heutige tschechische Ministerpräsident Andrej Babis soll über Briefkastenfirmen im Jahr 2009 weitgehend anonym ein Landschloss in Südfrankreich für mehr als 15 Millionen Euro erstanden haben. Für ihn ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung besonders brisant, weil in Tschechien am Freitag und Sonnabend ein neues Parlament gewählt wird. Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sowie Kenias Staatschef Uhuru Kenyatta tauchen als Nutzer von Briefkastenfirmen auf. Jordaniens König Abdullah II. soll laut der sogenannten Pandora Papers mindestens 30 Offshoregeschäfte in Steueroasen genutzt haben, um 14 Luxusanwesen in den USA und Großbritannien zu kaufen. Der Präsident Zyperns, Nikos Anastasiadis, war demnach selbst im Business tätig mit einer Kanzlei, die mittlerweile von seinen Töchtern geführt wird.

In Großbritannien sorgte vor allem für Aufsehen, dass ein Großspender der Konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson in einen Korruptionsfall um Telekommunikationsrechte in Usbekistan verwickelt sein soll. Der Milliardär wies die Vorwürfe zurück. Pikant dürften die Recherchen auch für Politiker und Entscheidungsträger sein, die sich gerne als Gegner von Steueroasen hinstellen – so wie der ehemalige britische Premier Anthony Blair. Er hat nachweislich legal Steuerzahlungen für eine millionenschwere Immobilie in London vermieden, indem er und seine Frau einfach die Briefkastenfirma kauften, der das Anwesen gehörte.

Die Berichte des von der Open-Society-Stiftung von US-Multimilliardär George Soros und anderen »Philantropen« finanzierten Journalistennetzwerks haben eine klare politische Schlagseite: Während zahlreiche enge Vertraute von Russlands Präsident Wladimir Putin in den Berichten genannt werden, die als »mögliche Strohmänner für Putins Vermögen« fungiert haben sollen, wird hingegen kein Wort über Briefkastengeschäfte in den USA verloren. (Reuters/AFP/dpa/jW)