Krieg der Islamisten

Jorge Silva / Reuters Afghanistan kommt nicht zur Ruhe: Taliban-Patrouille vor der iranischen Botschaft am Montag in Kabul

Nach einem Anschlag mit mindestens fünf Toten am Sonntag vor einer Moschee in der afghanischen Hauptstadt gehen die Taliban gegen die Kabuler Zelle des lokalen Ablegers des »Islamischen Staats« (ISIS-K) vor. Das »IS-Zentrum wurde vollständig zerstört und alle IS-Mitglieder darin wurden getötet«, erklärte am Montag Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid laut AFP auf Twitter. Über mehrere Stunden hinweg führten Spezialkräfte der Taliban in mehreren Häusern Razzien durch, es kam zu Detonationen und Bränden. Drei IS-Terroristen seien durch ihre eigenen Sprengstoffgürtel »neutralisiert« und mehrere Kämpfer gefangengenommen worden, schrieb ein Taliban-Mitglied in der Nacht zu Montag auf Twitter.

Zuvor war am Sonntag nahe der Trauerfeier für die Mutter Mudschahids in Kabul ein Bombenanschlag verübt worden, bei dem fünf Menschen getötet und mindestens elf Menschen verletzt worden seien, darunter Zivilisten und Taliban-Vertreter, wie dpa berichtete. Anderen Berichten zufolge soll es bei der Explosion nahe der bekannten Eidgah-Moschee mindestens zwölf Tote und mehr als 32 Verletzte gegeben haben. Kurz vor dem Anschlag hatten die Taliban vor rund 1.500 Anhängern eine große Siegeskundgebung in Kohdaman nördlich von Kabul begonnen.

Es war seit der Machtübernahme der Islamisten am 15. August die erste Bombenexplosion in Kabul, die eine Veranstaltung hochrangiger Taliban zum Ziel hatte. Gleichzeitig war es auch der erste tödliche Anschlag in der afghanischen Hauptstadt, nachdem am 26. August am Flughafen bei einem Selbstmordanschlag, den ISIS-K für sich reklamierte, mindestens 169 afghanische Zivilisten sowie 13 US-Soldaten getötet wurden. In den Monaten zuvor hatte es bereits eine Reihe von Bombenanschlägen im Land gegeben, die der afghanische IS-Ableger für sich beanspruchte. Am Freitag gingen die Taliban gegen eine Terrorzelle in der nördlich von Kabul gelegenen Parwan-Provinz vor, nachdem bei einem Anschlag der Gruppe vier Taliban-Kämpfer verletzt wurden, wie der TV-Sender Al-Dschasira online berichtete.

Der gewaltsame Konflikt könnte sich zu einem Bürgerkrieg zwischen der De-facto-Regierung der Taliban und den Tausenden Kämpfern der ISIS-K auswachsen. Neben der Gewährung grundlegender Menschenrechte ist die Herstellung von Sicherheit im Land der Lackmustest für die sich seit Mitte August an der Macht befindlichen Taliban.

Unterdessen stieß Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mit einer für diesen Mittwoch angesetzten Konferenz zur Evaluation des 20jährigen Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr auf Unverständnis bei Politikern mehrerer Fraktionen, darunter ihrer eigenen. Der gewählte Zeitpunkt für die »Bilanzdebatte« (Kramp-Karrenbauer) sei »völlig unpassend«, heißt es übereinstimmend aus den Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und der Union, wie »Tagesschau« am Sonntag berichtete. Zwar seien sich die Fraktionen einig, dass der Einsatz aufgearbeitet werden müsse, doch in »welcher Form das geschieht, muss der kommende Bundestag entscheiden«, erklärt der Grünen-Verteidigungspolitiker Tobias Lindner am Sonntag gegenüber dpa.

Politiker eben jener vier Parteien hatten den Bundeswehreinsatz mit katastrophalen Folgen für Afghanistan in den vergangenen zwei Dekaden zu verantworten. Es ist daher durchaus naheliegend, dass sie kein Interesse daran haben, dem inmitten der Sondierungsgespräche in den Medien allzuviel Aufmerksamkeit einzuräumen.