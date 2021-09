USA verhängen Sanktionen wegen Unterstürzung der Hisbollah

Marwan Naamani/dpa

Washington. Die USA haben wegen der Finanzierung der libanesischen Hisbollah Sanktionen gegen mehrere Personen verhängt. Es handle sich um ein großes Finanznetzwerk der Hisbollah auf der Arabischen Halbinsel, teilten das Finanzministerium und das Außenministerium in Washington am Mittwoch mit. Auch die Regierung in Katar gehe gegen das Netzwerk vor, hieß es weiter. Die USA setzten mehrere Männer auf eine »Terrorliste«. Ihnen wird vorgeworfen, die Hisbollah materiell unterstützt, gefördert oder ihr finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung, Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung gestellt zu haben. Auch ein Unternehmen in Katar sei betroffen – es soll von einem der Männer kontrolliert werden. Etwaige Vermögenswerte der Betroffenen in den USA werden eingefroren. Geschäfte mit ihnen in den USA werden untersagt. Auch die Regierung von Bahrain habe Bankkonten eingefroren und drei Personen an die Staatsanwaltschaft verwiesen. Die US-Regierung betrachtet die Hisbollah als »Terrororganisation«. (dpa/jW)