Doch Verfahren gegen Polisario-Chef in Spanien

Ramzi Boudina / Reuters

Madrid. Das Ende Juli eingestellte spanische Strafverfahren wegen Völkermordes gegen den Chef der Befreiungsfront für die Westsahara Polisario, Brahim Ghali, muss wieder aufgenommen werden. Der Untersuchungsrichter, der die Einstellung am 29. Juli verfügt hatte, habe einen Rechtsfehler begangen, teilte der Nationale Gerichtshof in Madrid am Mittwoch mit. Für die Ghali vorgeworfenen Taten sehe das spanische Strafrecht derart hohe Strafen vor, dass über die Einstellung nicht wie geschehen in einem abgekürzten Verfahren hätte entschieden werden dürfen, betonte der Gerichtshof. Die Entscheidung hätte statt des Untersuchungsrichters eine Strafkammer in einem ordentlichen, ausführlicheren Verfahren fällen müssen. Ob die Entscheidung des Untersuchungsrichters auch in der Sache falsch gewesen sei, bleibe offen. Dies müsse nun in einem ordentlichen Verfahren geklärt werden, betonten die Richter. Das Verfahren gegen den den 72jährigen Ghali ging auf eine Anzeige der Organisation ASADEH aus Westsahara von 2008 zurück, die der Regierung Marokkos nahesteht. Ghali war von Mitte April bis Anfang Juni für eine Coronabehandlung in Spanien, hatte aber dann wieder ausreisen können, was zu Spannungen zwischen Marokko und Spanien führte. Der Untersuchungsrichter hatte betont, die Vorwürfe gegen Ghali seien nicht hinreichend belegt und die möglichen Taten verjährt. (dpa/jW)