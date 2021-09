US-Militär: Zahlreiche Fehleinschätzungen beim Afghanistan-Abzug

AP Photo/Patrick Semansky Hat eigenen Angaben nach vor den Gefahren eines schnellen Abzugs gewarnt: Generalstabschef Mark Milley während einer Anhörung im Senat am Dienstag

Washington. Das US-Militär hat zahlreiche Fehleinschätzungen beim Abzug aus Afghanistan offengelegt und vor einer Terrorgefahr gewarnt. »Es ist klar, es ist offensichtlich, dass der Krieg in Afghanistan nicht zu den Bedingungen geendet hat, die wir wollten«, sagte Generalstabschef Mark Milley bei einer Anhörung im Senat am Dienstag. Dass Terrorgruppen wie der sogenannte Islamische Staat (IS) oder Al-Qaida von Afghanistan aus versuchen könnten, die USA anzugreifen, sei eine »sehr reale Möglichkeit«.

Milley hat den damaligen Präsidenten Donald Trump und seinen Nachfolger Joseph Biden eigenen Angaben nach vor den Gefahren eines schnellen Abzugs gewarnt. Er betonte, dass er bereits im Herbst 2020 davor gewarnt habe, dass ein zu schneller Abzug der Truppen aus Afghanistan die Gefahr einer »vollständigen Übernahme durch die Taliban« berge oder zu einem »allgemeinen Bürgerkrieg« führen könnte. »Das war vor einem Jahr, und meine Einschätzung ist bis heute gleich geblieben.« Den raschen Zusammenbruch des afghanischen Militärs und der Regierung habe man aber »absolut« nicht kommen sehen, sagte Milley weiter. Geheimdienste hätten eine Machtübernahme der Taliban im Spätherbst oder Winter erwartet, vielleicht auch im kommenden Frühjahr. (dpa/jW)