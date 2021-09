USA: Enormer Anstieg bei Tötungsdelikten

Eduardo Munoz/Reuters Von Privatmenschen zurückgekaufte Waffen in New York, um den massenhaften Besitz zurückzudrängen (12.6.2021)

Washington. Die Zahl der Tötungsdelikte in den USA ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Wie aus der am Montag von der Bundespolizei FBI veröffentlichten Kriminalstatistik hervorgeht, wurden 2020 mehr als 21.500 Tötungsdelikte registriert, ein Anstieg um knapp 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist der stärkste Zuwachs seit Erhebung der Zahlen in den 1960er Jahren und die höchste Zahl seit 25 Jahren.

Dem Bericht zufolge begann die Zahl der Tötungsdelikte im vergangenen Jahr in den Sommermonaten zu steigen, erreichte im Juni und Juli ihren Höhepunkt und blieb danach auf hohem Niveau. Laut FBI wurden 77 Prozent der Tötungsdelikte mit Schusswaffen verübt. Nach Angaben des Gun Violence Archive, einer gemeinnützigen Organisation, die Waffengewalt in den Vereinigten Staaten verfolgt, starben 39.538 Menschen 2019 durch Schusswaffen im Vergleich zu 43.559 im Jahr 2020. Die Zahl der Tötungsdelikte oder unbeabsichtigten Todesfälle durch Schusswaffen stieg zwischen 2019 und 2020 um fast 4.000.

Es gibt keine Bundesdatenbank für Waffenverkäufe, aber andere unabhängige Erhebungen haben ergeben, dass der Absatz von Schusswaffen während der Covid-19-Pandemie stark angestiegen ist. (AFP/jW)